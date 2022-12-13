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Россия стремится восстановить наступательные возможности до конца января - начала февраля, - Кулеба

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Украина, Вторник 13 декабря 2022 19:49
Россия стремится восстановить наступательные возможности до конца января - начала февраля, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Россия надеется, что сможет восстановить свои военные способности до конца января - начала февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Кулеба спрогнозировал, что Россия стремится собрать все силы, чтобы восстановить свои наступательные возможности в указанный период.

"Я не говорю, что это точно произойдет, но по лучшему сценарию, учитывая мобилизацию, призыв, который они объявили, а также тренировку новых призывников и движение их тяжелого оружия по стране, они точно сохраняют надежды на то, что они смогут пробиться сквозь нашу линию и продвинуться глубже в Украину", - добавил он.

Однако, по словам Кулебы, Украина делает все возможное, чтобы помешать этому.

На днях РБК-Украина сообщило, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Украина не получит достаточно вооружения, то война может продолжиться. Кроме того, он подчеркнул, что не требуются уроки морали за удары по территории РФ.

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