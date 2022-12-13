Россия стремится восстановить наступательные возможности до конца января - начала февраля, - Кулеба

Россия надеется, что сможет восстановить свои военные способности до конца января - начала февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы .

Кулеба спрогнозировал, что Россия стремится собрать все силы, чтобы восстановить свои наступательные возможности в указанный период.

"Я не говорю, что это точно произойдет, но по лучшему сценарию, учитывая мобилизацию, призыв, который они объявили, а также тренировку новых призывников и движение их тяжелого оружия по стране, они точно сохраняют надежды на то, что они смогут пробиться сквозь нашу линию и продвинуться глубже в Украину", - добавил он.

Однако, по словам Кулебы, Украина делает все возможное, чтобы помешать этому.