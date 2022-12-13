Россияне не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики, - ВСУ

Смена тактики российских военных усложняет задачи украинских защитников, но они все равно не могут прорвать ВСУ на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Отметим, что теперь захватчики делятся на отдельно штурмующие подгруппы, а другие в это время прикрываются огнем.

По словам Череватого, скорее всего, ВСУ заставили россиян сменить тактику. Он отметил, что украинцы используют тактику малых групп еще с боев под Киевом.

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"Это несколько усложняет нашу работу, но сказать, что они полностью перешли на тактику, которая может переломить ход событий, я бы не сказал. Несмотря на смену тактики, им не удается самое главное - системно прорвать нашу оборону, выйти на оперативное пространство и зайти вглубь нашего Донбасса и продолжать оккупировать нашу территорию", - сказал Череватый.

По словам полковника, самой горячей точкой восточного фронта остается Бахмут, где фиксируется наибольшая интенсивность ударов противника и попыток прорвать нашу оборону.

При этом украинские военные фиксируют истощение у врага запасов боеприпасов 122 и 152 мм, которые он вынужден уже доставлять из отдаленных регионов.

"Преимущество врага в снарядах существенно снизилось. Если учитывать точность нашей артиллерии, то мы где-то выходим на паритет. Потому что наши высокоточные системы ежедневно уничтожают российские полевые склады, казармы и средства поражения. Наши артиллеристы более искусны, а с получением более новой техники стали более результативными", добавил он.