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Россияне не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики, - ВСУ

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Вторник 13 декабря 2022 14:28
Россияне не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики, - ВСУ Фото: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook.com/sergij_cerevatij)
Автор: Елизавета Драбкина

Смена тактики российских военных усложняет задачи украинских защитников, но они все равно не могут прорвать ВСУ на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Отметим, что теперь захватчики делятся на отдельно штурмующие подгруппы, а другие в это время прикрываются огнем.

По словам Череватого, скорее всего, ВСУ заставили россиян сменить тактику. Он отметил, что украинцы используют тактику малых групп еще с боев под Киевом.

Наемники с опытом из ЧВК "Вагнер" обучают новоприбывших оккупантов базовым элементам тактики боя, как использовать местность, погоду.

"Это несколько усложняет нашу работу, но сказать, что они полностью перешли на тактику, которая может переломить ход событий, я бы не сказал. Несмотря на смену тактики, им не удается самое главное - системно прорвать нашу оборону, выйти на оперативное пространство и зайти вглубь нашего Донбасса и продолжать оккупировать нашу территорию", - сказал Череватый.

По словам полковника, самой горячей точкой восточного фронта остается Бахмут, где фиксируется наибольшая интенсивность ударов противника и попыток прорвать нашу оборону.

При этом украинские военные фиксируют истощение у врага запасов боеприпасов 122 и 152 мм, которые он вынужден уже доставлять из отдаленных регионов.

"Преимущество врага в снарядах существенно снизилось. Если учитывать точность нашей артиллерии, то мы где-то выходим на паритет. Потому что наши высокоточные системы ежедневно уничтожают российские полевые склады, казармы и средства поражения. Наши артиллеристы более искусны, а с получением более новой техники стали более результативными", добавил он.

Напомним, в ВСУ рассказали, как оккупанты пытаются прорвать оборону под Бахмутом.

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Россияне не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики, - ВСУ
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