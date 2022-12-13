Рада поддержала ликвидацию скандального ОАСК
Фото: Рада поддержала ликвидацию скандального ОАСК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Верховная рада сегодня, 13 декабря, одобрила ликвидацию скандального Окружного административного суда Киева. За соответствующее решение проголосовали 310 депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в "Слуге народа".
Как сообщил изданию собеседник, парламент проголосовал и отправил законопроект на немедленную подпись президенту Владимиру Зеленскому.
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