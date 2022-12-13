Зенитки и средства борьбы с дронами: Британия выделила новый пакет помощи Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министерства иностранных дел Британии.

"Пакет оборонной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает 125 зенитных орудий и технологии для противодействия смертоносным беспилотникам, поставленным Ираном, в том числе десятки радаров и средств радиоэлектронной борьбы с дронами", - говорится в сообщении министерства.

Украинские военные получат в свое распоряжение 125 зенитных орудий и устройства для противодействия дронам-камикадзе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Борис Джонсон призвал передать Украине необходимое оружие, чтобы закончить войну в 2023 году.

Также ранее мы писали, что Россия продолжает производить высокоточные ракеты во время ведения полномасштабной войны против Украины. В месяц страна-агрессор производит около 40 новых ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.