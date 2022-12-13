Россияне усиливают мобилизацию в ОРДО и продолжают обстрелы позиций ВСУ: сводка Генштаба

Что сегодня происходило на фронте:

на Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась, признаков формирования наступательных группировок противника нет;

на Северском и Слобожанском направлениях были обстрелы в районе Середины-Буды и Рясного Сумской области, а также Стрелечей, Старицы, Амбарного, Ольховатки, Двуречной и Красного в Харьковской области;

на Купянском направлении россияне из танков и всего спектра артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка Луганской области;

на Лиманском направлении оккупанты били из танков и артиллерии по районам населенных пунктов: Грековка, Площанка и Невское Луганской области, а также Терны, Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении враг обстреливал позиции Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов: Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Часов Яр, Дружба, Железное Донецкой области;

на Авдеевском направлении под обстрелы из танков и артиллерии разных типов попали районы почти двадцати населенных пунктов, в частности Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском направлении оккупанты из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали районы вблизи населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное и Пречистовка Донецкой области;