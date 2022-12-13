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Россияне усиливают мобилизацию в ОРДО и продолжают обстрелы позиций ВСУ: сводка Генштаба

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Украина, Вторник 13 декабря 2022 19:01
Россияне усиливают мобилизацию в ОРДО и продолжают обстрелы позиций ВСУ: сводка Генштаба Фото: россияне продолжают обстреливать позиции ВСУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские войска 13 декабря обстреливали позиции Вооруженных сил Украины и населенные пункты вдоль всей линии фронта. В то же время, не было попыток штурмов и наступлений со стороны оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генерального штаба ВСУ .

Что сегодня происходило на фронте:

  • на Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась, признаков формирования наступательных группировок противника нет;

  • на Северском и Слобожанском направлениях были обстрелы в районе Середины-Буды и Рясного Сумской области, а также Стрелечей, Старицы, Амбарного, Ольховатки, Двуречной и Красного в Харьковской области;

  • на Купянском направлении россияне из танков и всего спектра артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка Луганской области;

  • на Лиманском направлении оккупанты били из танков и артиллерии по районам населенных пунктов: Грековка, Площанка и Невское Луганской области, а также Терны, Ямполевка Донецкой области;

  • на Бахмутском направлении враг обстреливал позиции Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов: Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Часов Яр, Дружба, Железное Донецкой области;

  • на Авдеевском направлении под обстрелы из танков и артиллерии разных типов попали районы почти двадцати населенных пунктов, в частности Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

  • на Новопавловском направлении оккупанты из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали районы вблизи населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное и Пречистовка Донецкой области;

  • на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обстреливали позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Под огонь танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии попали районы более 25 населенных пунктов, в том числе Херсон.

По информации Генштаба ВСУ, из-за потерь оккупанты пытаются доукомплектовать свои подразделения на Донбассе путем усиления мобилизации на оккупированных территориях.

"На территории Донецкой области активизировались меры принудительной мобилизации. В городе Горловка призову подлежат лица мужского пола, в том числе и с отметкой "бронь" в военных билетах", - рассказали в Генштабе.

Напомним, в Запорожской области украинские военные ликвидировали "верхушку" 58-й армии России.

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