ВСУ ликвидировали более 95 тысяч российских военных, - Генштаб

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали полтысячи оккупантов. Всего с начала войны потери российской армии составили 95 260 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ отразили 16 атак россиян на Донбассе, а украинская авиация нанесла 5 ударов по местам скопления сил россиян.

Также мы писали, что высокопоставленные правительственные чиновники США, возможно, корректируют свои оценки способности Украины проводить контрнаступательные операции этой зимой.

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