ua ru
Вт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский подписал закон о ликвидации ОАСК

Новина українською →
Киев, Вторник 13 декабря 2022 20:59
Зеленский подписал закон о ликвидации ОАСК Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером, 13 декабря, подписал закон №5369 про ликвидацию Окружного административного суда города Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Принятый 13 декабря закон кроме ликвидации ОАСК, предусматривает создание Киевского городского окружного административного суда.

Напомним, 13 декабря Верховная рада одобрила ликвидацию Окружного административного суда Киева и проголосовала за создание Киевского городского окружного административного суда.

Законопроект о ликвидации ОАСК был подан президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 года. Вместо него глава государства предложил создать Киевский городской окружной административный суд.

При внесении законопроекта на рассмотрение президент заявил, что ОАСК - это "суд, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
США завершают планы по отправке ПВО Patriot в Украину, - CNN
США завершают планы по отправке ПВО Patriot в Украину, - CNN
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян