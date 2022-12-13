Зеленский подписал закон о ликвидации ОАСК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Напомним, 13 декабря Верховная рада одобрила ликвидацию Окружного административного суда Киева и проголосовала за создание Киевского городского окружного административного суда.

Законопроект о ликвидации ОАСК был подан президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 года. Вместо него глава государства предложил создать Киевский городской окружной административный суд.

При внесении законопроекта на рассмотрение президент заявил, что ОАСК - это "суд, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости".

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