Нацгвардейцы сбили крылатую ракету из пулемета Browning (видео)

Бойцы Национальной гвардии Украины сбили крылатую ракету. Это произошло во время утреннего вражеского обстрела 17 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.

"Это произошло во время сегодняшней комбинированной массовой атаки россиян. Ракета после подведения сменила траекторию и упала среди поля. Детонация не состоялась", - заявили правоохранители.

По данным полиции, бойцы Нацгвардии отработали в Винницкой области. И с помощью крупнокалиберного пулемета Browning успешно сбили вражескую крылатую ракету.

Массированная атака РФ по Украине

Российские войска сегодня, 17 ноября, совершили массированную атаку на Украину, нацелившись на объекты энергетической инфраструктуры, в том числе на генерацию и передачу электроэнергии.

В нескольких областях из-за обстрелов были введены аварийные отключения света по решению "Укрэнерго", чтобы снизить последствия ударов.

Среди пострадавших регионов - Киев, Николаев, Львов, Одесса и Днепропетровская область, где, к сожалению, есть погибшие, в том числе работники железной дороги. Самые серьезные разрушения после атаки зафиксированы в Одессе.

Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине 17 ноября - читайте в материале РБК-Украина.

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