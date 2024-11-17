ua en ru
Вс, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Франция и Британия разрешили Украине бить по России ракетами Storm Shadow, - Le Figaro

Франция, Воскресенье 17 ноября 2024 21:21
UA EN RU
Франция и Британия разрешили Украине бить по России ракетами Storm Shadow, - Le Figaro Фото: Storm Shadow (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Франция и Британия позволили Украине нанести удары вглубь российской территории с помощью ракет SCALP и Storm Shadow. Решение было принято вслед за разрешением США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Вслед за разрешением администрации американского президента Джо Байдена относительно дальнобойных ударов по Российской Федерации, Франция и Великобритания также разрешила использовать Украине свое оружие.

Теперь военные Вооруженных сил Украины могут нанести удары вглубь российской территории с помощью не только ATACMS, но и ракет SCALP и Storm Shadow.

Франция и Британия разрешили Украине бить по России ракетами Storm Shadow, - Le Figaro

Разрешение США на дальнобойные удары

Напомним, что ранее сегодня западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена решила разрешить Украине использовать предоставленное американское оружие для ударов по территории России.

Украина в течение последних месяцев обращалась в США с просьбой предоставить такое разрешение, чтобы наносить удары по военным объектам России вдали от украинских границ. Ранее американская сторона занимала неизменно осторожную позицию по этому вопросу.

Однако за два месяца до инаугурации Дональда Трампа Байден принял решение поддержать запрос Украины.

Отметим, что на этой неделе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, где обсуждался вопрос разрешения на дальнобойные удары. Сибига после встречи отметил, что есть "сдержанный оптимизм" по этому решению.

РБК-Украина сообщали, что Украина может ударить ракетами ATACMS по России уже в ближайшие дни.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Пилоты F-16 сбили 10 воздушных целей во время массированной атаки РФ, - Зеленский
Пилоты F-16 сбили 10 воздушных целей во время массированной атаки РФ, - Зеленский
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу