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В Yasno предупредили киевлян об изменениях в графиках отключения света

Украина, Воскресенье 17 ноября 2024 19:35
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В Yasno предупредили киевлян об изменениях в графиках отключения света Фото: графики отключения света будут обновлены (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

"Укрэнерго" анонсировало стабилизационные отключения света в Киеве в две очереди 18 ноября. Однако график отключения света будет обновлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко.

"Киев, Днепропетровская область - НЭК "Укрэнерго" дало команду применить стабилизационные отключения объемом в две очереди с 6 до 22 часов... График будет именно фактических отключений по адресу", - сообщил Коваленко.

Он рассказал, что, готовясь к таким сценариям, были сформированы графики фактических отключений. В обновленных графиках будут отмечены только те слоты, во время которых света в конкретной группе или по конкретному адресу не будет.

Коваленко заявил, что найти эти графики можно на сайте yasno.com.ua, просто вводите свой адрес.

"График на завтра должен появиться примерно в 20. Ждем информацию от коллег. Обратите внимание: если "Укрэнерго" будет корректировать объемы отключений, мы также будем менять графики. О времени обновлений будем писать в примечании рядом с графиками", - подчеркнул директор Yasno.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщило, что в Украину возвращаются графики отключения света. Отключения планируются уже завтра, 18 ноября.

Отметим, что графики ограничений возвращаются из-за повреждений энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки.

Ранее сегодня российские войска совершили массированную атаку на Украину на энергетическую систему Украины. В нескольких областях из-за обстрелов были введены аварийные отключения света по решению "Укрэнерго", чтобы снизить последствия ударов.

Самые серьезные разрушения после атаки зафиксированы в Одессе. Там погибли два энергетика. Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине 17 ноября - читайте в материале РБК-Украина.

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