РФ нанесла удар по многоэтажке в Сумах: что известно

В воскресенье вечером, 17 ноября, российские войска в очередной раз атаковали город Сумы. Зафиксирован прилет в многоэтажку.

Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По данным разных каналов, взрыв в городе был слышен примерно в 20:40. Через 20 минут и. мэра уточнил, что произошло.

"И снова прилет в городе Сумы в жилой дом. Прилет баллистики. Вместе с представителем Красного Креста едем на место прилета. Далее сообщу", - сказал Кобзарь.

Обновлено в 21:25

Артем Кобзарь сообщил, что многоэтажный дом, по которому ударила РФ, имеет большие повреждения. Все дома, которые вокруг, остались без венок.

Из-за вражеской атаки много людей ранены. Сейчас ГСЧС и представители полиции проводят эвакуацию пострадавших.

Обновлено в 21:36

По данным местных СМИ, по состоянию на это время известно о по меньшей мере 4 погибших.