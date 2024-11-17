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КНДР может отправить в РФ 100 тысяч военных, - Bloomberg

КНДР, Воскресенье 17 ноября 2024 17:04
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КНДР может отправить в РФ 100 тысяч военных, - Bloomberg Фото: КНДР может отправить в РФ 100 тысяч военных (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Северная Корея может перебросить до 100 000 военных для помощи России в войне против Украины. Это возможно, если альянс между Пхеньяном и Москвой будет продолжать углубляться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg, такой шаг неизбежен, а военная поддержка в таком масштабе, если она состоится, вероятно, будет проходить партиями с ротацией войск в течение определенного времени, а не одноразовым развертыванием.

Bloomberg отметило, что ранее в этом месяце подобную оценку сделал посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко.

В интервью "Голосу Америки" Пономаренко сказал, что Киев ожидает, что до 15 000 северокорейских военнослужащих, дислоцированных для боевых действий в Курской области России и, возможно, в оккупированных районах на востоке Украины будут меняться каждые несколько месяцев.

Сотрудничество КНДР и России

Заметим, что, кроме людей, Северная Корея поставила в Россию ракетные и артиллерийские системы большой дальности. Некоторые из них уже были переброшены в Курскую область.

РБК-Украина показывала, что СМИ заметили перемещение артиллерийских систем Koksan КНДР в Россию.

Более того, The Korea Herald сообщила, что солдаты КНДР, вероятно, будут получать по 2 тысячи долларов в месяц. Это в то время, когда сами российские военные жалуются на Путина из-за низких выплат на войне. Подробнее об этом, в материале РБК-Украина.

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