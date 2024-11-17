Россия выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов, - Зеленский

Россия во время массированной атаки 17 ноября выпустила по Украине 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

Как отметил глава государства, за ночь и утро российские оккупанты применили дроны разных типов, в частности "Шахеды", крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты "Цирконы", "Искандеры" и "Кинжалы".

"В общей сложности около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей. Целью врага была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков", - сообщил президент.

Зеленский добавил, что сейчас есть обесточенные районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий атаки.

Президент поблагодарил противовоздушную оборону - зенитные войска, пилотов F-16, "сушек" и МиГов, мобильные огневые группы, РЭБ.