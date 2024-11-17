Удары по энергетике и пострадавшие. Что известно о массированной атаке РФ по Украине

Россия утром 17 ноября устроила массированный удар по Украине. Под обстрелом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии, есть пострадавшие и жертва.

РБК-Украина собрало все, что известно про последствия атаки на Украину.

Около 7:00 стало известно, что россияне массированно атакуют дронами и ракетами. Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Кривом Роге, Павлограде, Виннице, Николаеве, Ровно, на Прикарпатье, в Хмельницкой, Львовской, Закарпатской областях.

В Воздушных силах предупреждали о пусках беспилотников, баллистики и ракет "Кинжал" курсом на Киев. В большинстве из регионов работала ПВО.

Удары по энергетике: атака на теплоэлектростанции и отключения света

Как рассказал министр энергетики Герман Галущенко, произошла очередная массированная атака на энергосистему.

"Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине", - написал он в Facebook.

Поскольку основной удар пришелся на энергетику, оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии, также в некоторых областях возникли проблемы в движении электротанспорта и перебои с водой.

В частности, экстренные отключения ввели: в Киеве и Киевской области, в Днепропетровской, Донецкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях.

Кроме того, Россия обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК.

"Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. В результате атак было серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования", - уточнили в компании.

По данным энергетиков, это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

Есть обесточивания железной дороги, некоторые поезда идут с задержкой

Из-за массированного вражеского обстрела обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины.

На данный момент, как отметили в УЗ, с задержкой курсируют следующие пассажирские поезда:

№51 Запорожье – Одесса;

№207 Харьков - Одесса;

№25/135 Ясиня, Черновцы - Одесса;

№78 Ковель - Одесса;

№87 Запорожье - Ковель;

№59 Харьков - Одесса.

На указанные участки уже выехали резервные тепловозы для возобновления движения.

Киев: пострадавшие, пожар, падение обломков возле "Сильпо"

Оккупанты пытались атаковать Киев ракетами и дронами. В столице работала ПВО.

Повреждения от падения обломков российских целей зафиксированы в четырех районах - Печерском, где на крыше дома произошел пожар, там же пострадали два человека, Голосеевском, где обломки ракеты упали возле супермаркета "Сильпо", Деснянском и Днепровском.

Последствия пожара в Печерском районе Киева (facebook.com/DSNSKyiv)

Позже в КГВА сообщили, что для атаки, в том числе и Киева, противник применил крылатые ракеты Х-101/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС, аэробалистические ракеты "Кинжал" с МиГ-31К, баллистические ракеты Искандер-М (KN-23), ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, ударные БПЛА.

"Под ударом оказалась практически вся территория Украины. В столице воздушная тревога объявлялась дважды и суммарно продолжалась около 5 часов", - отметили в администрации.

Силами обороны в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены несколько крылатых ракет Х-101/55, несколько аэробалистических ракет "Кинжал", несколько баллистических ракет Искандер-М (KN-23), вероятно, также гиперзвуковая ракета типа "Циркон", до десятка ударных БПЛА.

Николаев: атака на жилой сектор, жертвы и пострадавшие

Около 6:00 российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Николаеве, под ударом оказался жилой сектор. Первоначально сообщалось о пострадавших.

Уже после 7:00 мэр Николаева рассказал, что уже известно о шести пострадавших.

"К сожалению, есть один погибший человек. Есть повреждения в жилом секторе", - рассказал Сенкевич.

Уже после 8:00 глава ОВА Виталий Ким сообщил про двух погибших во время атаки РФ, а в ГСЧС области уточнили, что кроме двух погибших женщин, пострадали четверо взрослых и двое детей.

Последствия атаки РФ на Николаев (facebook.com/DSNSMYKOL)

Удар по Припарпатью: атака на критический объект

На Прикарпатье тоже было неспокойно.

"Под ударом, в частности, - объект критической инфраструктуры. На месте происшествия возник пожар, спасатели работают над его ликвидацией", - рассказала глава ОВА Светлана Онищук.

Предварительно, к счастью, обошлось без пострадавших. Все службы работают на месте. Ситуация контролируется.

Атака на Одессу: пострадала энергетическая инфраструктура, ситуация тяжелая

Россияне атаковали и Одессу 17 ноября, из-за чего пострадала энергетическая инфраструктура области.

"В регионе есть перебои со снабжением тепла, воды и электроэнергии. Применяются экстренные отключения света по указанию "Укрэнерго". Больницы и другие объекты критической инфраструктуры работают с помощью генераторов", - рассказал глава ОВА Олег Кипер.

Все уполномоченные службы работают над устранением повреждений. Как отметил мэр города Геннадий Труханов, ситуация в городе тяжелая, но уже проведено заседание комиссии ТЭБ и ЧС по ликвидации последствий атаки.

По данным ГСЧС, в результате обстрела произошли пожары в трех частных домах, еще четыре дома были частично разрушены. По предварительным данным, пострадал один подросток.

Последствия атаки на Одессу (facebook.com/DSNSODE)

РФ нанесла ракетный удар по Ровно

Во время массированного атаки по Украине, ракетный удар пришелся и на Ровенскую область.

"Целью стал объект критической инфраструктуры. Сейчас все службы работают над ликвидацией последствий удара. Будем постепенно восстанавливать электро- и водоснабжение", - отметил глава ОВА Александр Коваль.

Пострадали также соседние жилые дома, там выбиты стекла.

Атака на Днепропетровскую область: есть попадание в объект инфраструктуры, погибли железнодорожники

Утром РФ атаковала и Днепропетровскую область. В Днепре повреждены многоэтажки, учебное заведение, автомобиль.

"Пока известно об одном пострадавшем человеке. 42-летний мужчина получил осколочные ранения. Ему оказывают всю необходимую помощь", - рассказал глава ОВА Сергей Лысак.

Кроме того, оккупанты ракетой попали в объект инфраструктуры в Кривом Роге.

"Разрушения большие, но Слава Богу, потерь пока не видим. Есть повреждения в жилом секторе и двух школах. Возникли аварийные отключения котельных, насосных станций и несколько мощных гидроударов на сетях водо- и теплообеспечения", - рассказал о последствиях атаки глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Кроме того, как отметили в "Укрзализныце", в Днепропетровской области в результате вражеского обстрела депо погибли два железнодорожника, еще трое ранены.

Атака на Кременчуг: сильные пожары и пострадавшая

Захватчики нанесли ракетный удар и по Кременчугу.

"Есть пострадавшие, уничтоженные автомобили и незначительные разрушения конструкций жилых домов", - отметил мэр Виталий Малецкий.

Медики оказывают помощь женщине, которая пострадала от падения обломков, выгуливая собаку. Она уже находится под наблюдением врачей.

Последствия удара РФ по Кременчугу (t.me/vitalii_maletskyi)

Три удара по Запорожью: есть пострадавшие

Россияне также нанесли три удара по Запорожью. "Как и по всей территории Украины, били по критической инфраструктуре области", - рассказал глава ОВА Иван Федоров.

Позже он отметил, что из-за вражеской атаки на Запорожье получили ранения два человека.

"59-летний мужчина в больнице. Медики оказывают всю необходимую помощь. 18-летний юноша после осмотра врачей от госпитализации отказался", - добавил он.

Львовская область: есть жертва и раненые

Во Львовской области оккупанты снова били по критической инфраструктуре - повреждена магистральная труба теплоснабжения.

К сожалению, из-за падения обломков вражеской ракеты в Червоноградском (Шептицком) районе Львовской области один человек погиб.

"Это 66-летняя женщина. На момент атаки она находилась в автомобиле", - рассказал глава ОВА Максим Козицкий.

Еще двое мужчин получили ранения. Одного госпитализировали.

Житомирская и Киевская области: повреждения и пожары

На Львовщине в результате падения обломков вражеской ракеты повреждены гаражи, загоревшиеся пожаром. На месте работают пожарные.

В Житомирском районе из-за атаки пострадало частное домовладение - повреждено хозяйственное здание и жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар площадью 3 кв. м. Травмированных и погибших нет.

Последствия атаки РФ в Львовской, Житомирской и Киевской областях (t.me/dsns_telegram)

На Киевщине обломками ракет повреждены частные жилые и хозяйственные здания, здание клуба и библиотеки, а также два легковых автомобиля. В частном гараже возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Пострадавших и погибших нет.

Реакция Зеленского

На массированный удар РФ по Украине уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в целом РФ выпустила по стране около 120 ракет и 90 дронов.

"Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей. Целью врага была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков", - отметил он.

Президент поблагодарил противовоздушную оборону, которая была вовлечена в отражение этой атаки: зенитным ракетным войскам, пилотам F-16, "сушкам" и МиГам, мобильным огневым группам, РЭБ, которые организованно отработали.