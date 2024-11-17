Удары по энергетике и пострадавшие. Что известно о массированной атаке РФ по Украине
Россия утром 17 ноября устроила массированный удар по Украине. Под обстрелом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии, есть пострадавшие и жертва.
РБК-Украина собрало все, что известно про последствия атаки на Украину.
Около 7:00 стало известно, что россияне массированно атакуют дронами и ракетами. Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Кривом Роге, Павлограде, Виннице, Николаеве, Ровно, на Прикарпатье, в Хмельницкой, Львовской, Закарпатской областях.
В Воздушных силах предупреждали о пусках беспилотников, баллистики и ракет "Кинжал" курсом на Киев. В большинстве из регионов работала ПВО.
Удары по энергетике: атака на теплоэлектростанции и отключения света
Как рассказал министр энергетики Герман Галущенко, произошла очередная массированная атака на энергосистему.
"Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине", - написал он в Facebook.
Поскольку основной удар пришелся на энергетику, оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии, также в некоторых областях возникли проблемы в движении электротанспорта и перебои с водой.
В частности, экстренные отключения ввели: в Киеве и Киевской области, в Днепропетровской, Донецкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях.
Кроме того, Россия обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК.
"Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. В результате атак было серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования", - уточнили в компании.
По данным энергетиков, это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.
Есть обесточивания железной дороги, некоторые поезда идут с задержкой
Из-за массированного вражеского обстрела обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины.
На данный момент, как отметили в УЗ, с задержкой курсируют следующие пассажирские поезда:
- №51 Запорожье – Одесса;
- №207 Харьков - Одесса;
- №25/135 Ясиня, Черновцы - Одесса;
- №78 Ковель - Одесса;
- №87 Запорожье - Ковель;
- №59 Харьков - Одесса.
На указанные участки уже выехали резервные тепловозы для возобновления движения.
Киев: пострадавшие, пожар, падение обломков возле "Сильпо"
Оккупанты пытались атаковать Киев ракетами и дронами. В столице работала ПВО.
Повреждения от падения обломков российских целей зафиксированы в четырех районах - Печерском, где на крыше дома произошел пожар, там же пострадали два человека, Голосеевском, где обломки ракеты упали возле супермаркета "Сильпо", Деснянском и Днепровском.
Последствия пожара в Печерском районе Киева (facebook.com/DSNSKyiv)
Позже в КГВА сообщили, что для атаки, в том числе и Киева, противник применил крылатые ракеты Х-101/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС, аэробалистические ракеты "Кинжал" с МиГ-31К, баллистические ракеты Искандер-М (KN-23), ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, ударные БПЛА.
"Под ударом оказалась практически вся территория Украины. В столице воздушная тревога объявлялась дважды и суммарно продолжалась около 5 часов", - отметили в администрации.
Силами обороны в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены несколько крылатых ракет Х-101/55, несколько аэробалистических ракет "Кинжал", несколько баллистических ракет Искандер-М (KN-23), вероятно, также гиперзвуковая ракета типа "Циркон", до десятка ударных БПЛА.
Николаев: атака на жилой сектор, жертвы и пострадавшие
Около 6:00 российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Николаеве, под ударом оказался жилой сектор. Первоначально сообщалось о пострадавших.
Уже после 7:00 мэр Николаева рассказал, что уже известно о шести пострадавших.
"К сожалению, есть один погибший человек. Есть повреждения в жилом секторе", - рассказал Сенкевич.
Уже после 8:00 глава ОВА Виталий Ким сообщил про двух погибших во время атаки РФ, а в ГСЧС области уточнили, что кроме двух погибших женщин, пострадали четверо взрослых и двое детей.
Последствия атаки РФ на Николаев (facebook.com/DSNSMYKOL)
Удар по Припарпатью: атака на критический объект
На Прикарпатье тоже было неспокойно.
"Под ударом, в частности, - объект критической инфраструктуры. На месте происшествия возник пожар, спасатели работают над его ликвидацией", - рассказала глава ОВА Светлана Онищук.
Предварительно, к счастью, обошлось без пострадавших. Все службы работают на месте. Ситуация контролируется.
Атака на Одессу: пострадала энергетическая инфраструктура, ситуация тяжелая
Россияне атаковали и Одессу 17 ноября, из-за чего пострадала энергетическая инфраструктура области.
"В регионе есть перебои со снабжением тепла, воды и электроэнергии. Применяются экстренные отключения света по указанию "Укрэнерго". Больницы и другие объекты критической инфраструктуры работают с помощью генераторов", - рассказал глава ОВА Олег Кипер.
Все уполномоченные службы работают над устранением повреждений. Как отметил мэр города Геннадий Труханов, ситуация в городе тяжелая, но уже проведено заседание комиссии ТЭБ и ЧС по ликвидации последствий атаки.
По данным ГСЧС, в результате обстрела произошли пожары в трех частных домах, еще четыре дома были частично разрушены. По предварительным данным, пострадал один подросток.
Последствия атаки на Одессу (facebook.com/DSNSODE)
РФ нанесла ракетный удар по Ровно
Во время массированного атаки по Украине, ракетный удар пришелся и на Ровенскую область.
"Целью стал объект критической инфраструктуры. Сейчас все службы работают над ликвидацией последствий удара. Будем постепенно восстанавливать электро- и водоснабжение", - отметил глава ОВА Александр Коваль.
Пострадали также соседние жилые дома, там выбиты стекла.
Атака на Днепропетровскую область: есть попадание в объект инфраструктуры, погибли железнодорожники
Утром РФ атаковала и Днепропетровскую область. В Днепре повреждены многоэтажки, учебное заведение, автомобиль.
"Пока известно об одном пострадавшем человеке. 42-летний мужчина получил осколочные ранения. Ему оказывают всю необходимую помощь", - рассказал глава ОВА Сергей Лысак.
Кроме того, оккупанты ракетой попали в объект инфраструктуры в Кривом Роге.
"Разрушения большие, но Слава Богу, потерь пока не видим. Есть повреждения в жилом секторе и двух школах. Возникли аварийные отключения котельных, насосных станций и несколько мощных гидроударов на сетях водо- и теплообеспечения", - рассказал о последствиях атаки глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Кроме того, как отметили в "Укрзализныце", в Днепропетровской области в результате вражеского обстрела депо погибли два железнодорожника, еще трое ранены.
Атака на Кременчуг: сильные пожары и пострадавшая
Захватчики нанесли ракетный удар и по Кременчугу.
"Есть пострадавшие, уничтоженные автомобили и незначительные разрушения конструкций жилых домов", - отметил мэр Виталий Малецкий.
Медики оказывают помощь женщине, которая пострадала от падения обломков, выгуливая собаку. Она уже находится под наблюдением врачей.
Последствия удара РФ по Кременчугу (t.me/vitalii_maletskyi)
Три удара по Запорожью: есть пострадавшие
Россияне также нанесли три удара по Запорожью. "Как и по всей территории Украины, били по критической инфраструктуре области", - рассказал глава ОВА Иван Федоров.
Позже он отметил, что из-за вражеской атаки на Запорожье получили ранения два человека.
"59-летний мужчина в больнице. Медики оказывают всю необходимую помощь. 18-летний юноша после осмотра врачей от госпитализации отказался", - добавил он.
Львовская область: есть жертва и раненые
Во Львовской области оккупанты снова били по критической инфраструктуре - повреждена магистральная труба теплоснабжения.
К сожалению, из-за падения обломков вражеской ракеты в Червоноградском (Шептицком) районе Львовской области один человек погиб.
"Это 66-летняя женщина. На момент атаки она находилась в автомобиле", - рассказал глава ОВА Максим Козицкий.
Еще двое мужчин получили ранения. Одного госпитализировали.
Житомирская и Киевская области: повреждения и пожары
На Львовщине в результате падения обломков вражеской ракеты повреждены гаражи, загоревшиеся пожаром. На месте работают пожарные.
В Житомирском районе из-за атаки пострадало частное домовладение - повреждено хозяйственное здание и жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар площадью 3 кв. м. Травмированных и погибших нет.
Последствия атаки РФ в Львовской, Житомирской и Киевской областях (t.me/dsns_telegram)
На Киевщине обломками ракет повреждены частные жилые и хозяйственные здания, здание клуба и библиотеки, а также два легковых автомобиля. В частном гараже возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Пострадавших и погибших нет.
Реакция Зеленского
На массированный удар РФ по Украине уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в целом РФ выпустила по стране около 120 ракет и 90 дронов.
"Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей. Целью врага была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков", - отметил он.
Президент поблагодарил противовоздушную оборону, которая была вовлечена в отражение этой атаки: зенитным ракетным войскам, пилотам F-16, "сушкам" и МиГам, мобильным огневым группам, РЭБ, которые организованно отработали.
При подготовке материала использовались источники: Telegram мэра Киева Виталия Кличко, Воздушные силы ВСУ, Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима, Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича, ГСЧС Украины в Николаевской области, ГСЧС Украины в Киеве, Telegram-канал главы Ровенской ОВА Александра Коваля, КГВА, Telegram-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, ДТЭК, Facebook министра энергетики Германа Галущенко, "Укрзализныця", ГСЧС Украины, Telegram-канал главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, Telegram президента Украины Владимира Зеленского, Telegram-канал главы Львовской ОВА Максима Козицкого, Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, Телеgram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, Telegram мэра Кременчуга Виталия Малецкого, Telegram мэра Одессы Геннадия Труханова, Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
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