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Графики возвращаются. "Укрэнерго" объявило ограничение по свету на завтра

Украина, Воскресенье 17 ноября 2024 18:53
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Графики возвращаются. "Укрэнерго" объявило ограничение по свету на завтра Фото: в Украину возвращаются отключение света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Отключение света в Украине планируется на завтра, 18 ноября. Украинцев просят ограничить использование мощных электроприборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

"Завтра, 18 ноября, во всех регионах вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления. С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений", - сообщили в компании.

Причина временного возврата ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки.

"Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - добавили в "Укрэнерго".

О графике отключений по своему адресу можно узнать на сайте и на официальных страницах вашего оператора системы распределения.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно", - попросили в компании.

Массированная атака РФ по Украине

Российские войска сегодня, 17 ноября, совершили массированную атаку на Украину, нацелившись на объекты энергетической инфраструктуры, в том числе на генерацию и передачу электроэнергии.

В нескольких областях из-за обстрелов были введены аварийные отключения света по решению "Укрэнерго", чтобы снизить последствия ударов.

Среди пострадавших регионов - Киев, Николаев, Львов, Одесса и Днепропетровская область, где, к сожалению, есть погибшие, в том числе работники железной дороги. Самые серьезные разрушения после атаки зафиксированы в Одессе. Там погибли двое энергетиков.

Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине 17 ноября – читайте в материале РБК-Украина.

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