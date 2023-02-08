Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести

Украина готовится к новому российскому наступлению, которое может начаться во второй половине февраля. Несмотря на информацию о мобилизации до 500 тысяч солдат противника, власти уверяют, что Силы обороны готовы ко всему.

О том, к чему нужно готовиться в ближайшие недели, в материале РБК-Украина .

Путин не отказывается от своих целей

О том, что Россия попытается хоть как-то отыграть провалы кампании осени 2022 года, говорят уже не первый месяц. По данным Bloomberg, Владимир Путин планирует новое наступление на Украину и до сих пор убежден в готовности россиян мириться с любыми потерями.

Источники издания отмечают, что наступление может начаться до того, как Украина начнет получать танки западного образца. Другими словами, Россия намерена воспользоваться так называемым "окном возможностей", чтобы улучшить свои позиции.

На прошлой неделе командующий Вооруженных сил Литвы Вальдемарас Рупшас заявил, что РФ перешла к тотальной войне, и остановить ее сможет только достаточное количество оборудования, амуниции, вооружения и подготовленного личного состава ВСУ, которое должны обеспечить союзники Украины. И если россияне не перейдут в наступление в ближайшие недели, то в конце весны уже будет поздно.

"Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизуют больше солдат, более 200 000 человек, а возможно даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы… И самое главное, мы не видим никаких признаков того, что Путин изменил цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать Украину", - говорил на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Фактор Герасимова

О подготовке к большому наступлению свидетельствует и смена командующего оккупационными войсками в Украине. В январе вместо Сергея Суровикина на эту должность был назначен начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Как пишет The New York Times, ротация связана с необходимостью навести порядок в российской армии. Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу были недовольны оборонной позицией Суровикина и выступили идеологами "гипернаступления" с потенциальной начальной целью захватить Краматорск. Это предложение совпало с позицией Путина, который настаивает на необходимость взять под контроль весь Донбасс.

Когда будет наступление

В минувшее воскресенье издание Financial Times назвало сроки в рамках следующих 10 дней. По словам неназванного советника украинской армии, были получены надежные разведданные о планах противника.

Фото: российские войска могут перейти в "большое наступление" во второй половине февраля (GettyImages)

Вероятным местом называют западную часть Луганской области в районе оккупированного города Кременная и подконтрольного Украине Лимана (Донецкая область). Предпосылки - Россия уже несколько недель собирает силы на этом направлении. По мнению начальника Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергея Гайдая, к наступлению нужно быть готовым в любой день после 15 февраля.

Министр обороны Алексей Резников предостерегает от недооценки врага.

"Мы не можем терять инициативу. Учитывая то, что россияне живут символикой, они могут что-то попробовать сделать к 24 февраля", - подчеркнул он, имея в виду годовщину полномасштабного вторжения.

Определенное движение уже происходит

Опрошенные РБК-Украина эксперты сходятся во мнении, что, скорее всего, признаки этого наступления наблюдаются уже сегодня. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечает, что не привязываясь к датам, можно в той или иной степени констатировать увеличение интенсивности боев на Востоке.

В частности, ожесточенные сражения ведутся на Бахмутском направлении, в южных и северных окрестностях города, а также в районе Угледара и Кременной. Ситуация такова, что в течение 10 дней или двух недель противник еще больше нарастит свои возможности. Но они будут ограничены северо-востоком, востоком и юго-востоком. Другими словами, если будущее наступление и можно с натяжкой назвать большим, то оно будет строго локализованным.

Военный эксперт Роман Свитан в комментарии РБК-Украина подчеркивает, что определенное движение началось после Рождества 7 января на 200-километровом участке фронта от Угледара до Купянска (Харьковская область). Однако это точно не масштабное наступление, поскольку россияне будут выполнять задачи по выдавливанию Сил обороны из Донецкой области.

Давление на украинские войска выросло локально в районе Соледара, Бахмута, Клещеевки, Курдюмовки, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Белогоровки, Кременной, Сватово и Купянска. И оно связано с наращиванием российских войск, которые постоянно заходят в Украину.

"Они заходят, располагаются, им ставят боевые задачи, они выходят на определенные рубежи и начинают наступательные действия. Пока они упираются в жесткую линию обороны, которую удерживают украинские войска", - отметил он.

Направления под ударом

Министр обороны Алексей Резников выделяет два основных направления, которые могут оказаться под угрозой, - Донбасс и юг Украины. Главное управление разведки уточняет, что противник может еще больше активизироваться в Донецкой, Луганской областях, а также начать движение в Запорожской. При этом в Херсонской области и Крыму враг будет держать оборону.

Фото: Алексей Резников считает, что наступление России может развиваться на нескольких направлениях (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Александра Мусиенко, на сегодня можно говорить о том, что Донецкое и Луганское - это основные направления.

"Третье - вспомогательное или второстепенное - это Запорожское направление, в случае если противник добьется успеха по продвижению в Донецкой области и ему хватит ресурсов, сил и средств для дальнейшего наступления", - отметил он.

Американский Институт изучения войны (ISW) сомневается в перспективах россиян на юге. По оценкам аналитиков, они собрали в районе Мариуполя 30 000 военных, но все они будут перемещены именно в район Бахмута и на запад Луганской области. Поэтому, по крайней мере, пока угроз для Запорожской области они не видят.

Какова цель

Оперативная цель на данном этапе - захватить всю Донецкую область. Поскольку, по данным британской разведки, в ближайшее время Россия вряд ли сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны.

Военный эксперт Роман Свитан называет оккупацию всего Донбасса давней мечтой россиян.

"Плюс часть Харьковской области - это восточное побережье Оскольского водохранилища. Они попытаются от Купянска двигаться в сторону Лимана, то есть выдавить наши войска за Северский Донец", - полагает он.

В то же время, по мнению Александра Мусиенко, захват Донецкой области - это задача минимум, от которой могут зависеть дальнейшие планы на Запорожскую область. Но сейчас противник предпочитает не сильно рисковать и готов продвигаться менее стремительными темпами, фактически выгрызая каждый метр украинской территории. То есть сделать ставку на медленное, но уверенное продвижение, которое может гарантировать хоть какой-то успех.

Как может начаться анонсированное наступление

Многое будет зависеть от численности российских войск. По данным Главного управления разведки, для наступательных операций весной и летом планируется мобилизация еще от 300 до 500 тысяч россиян.

Спрогнозировать то, как может начаться анонсированное наступление, можно исходя из концентрации сил и средств. Сейчас основные сухопутные силы РФ сконцентрированы на востоке, северо- и юго-востоке. Такая локализация свидетельствует о том, что не стоит ждать чего-то похожего на 24 февраля 2022 года с массированными ракетными ударами по Киеву или движением на Черниговское или Сумское направление.

"Ракетные атаки, безусловно, могут осуществляться, пока у россиян есть запасы. Будет ли наступление поддержано ударами с воздуха с привлечением авиации? Возможно. Но не надо забывать, что у Украины есть средства, которые могут сбивать эти воздушные цели. Как все будет происходить? Будет видно по тому, как будут развиваться боевые действия", - отметил в комментарии РБК-Украина Александр Мусиенко.

В то же время он склоняется к тому, что все будет происходить примерно так, как и сейчас, с той лишь разницей, что давление на украинские позиции усилится.

Но, как отмечает Роман Свитан, это давление будет идти по нарастающей. А пик, скорее всего, придется на третью декаду февраля, когда зайдут еще около 100 000 россиян, которых постепенно перебрасывают на территорию Украины. По его оценке, в общей сложности вражеская группировка будет насчитывать около 400 000 военных, половина из которых - 200 000 - будет на Донецком фронте.

"Никаких прорывных разрезающих ударов они нанести не смогут, поскольку мы их купируем еще в начале. Мы видим их движение, местоположение и отслеживаем дислокацию. Мы им не даем даже собраться на глубине 80 км от линии фронта. А без определенных мероприятий на дивизионном уровне на расстоянии 30-40 км от фронта они не смогут предпринять масштабных действий", - подчеркнул он.

При этом он добавил, что 400 000 - это общее количество войск, которое размазано по 1000-километровой ширине фронта от Кинбурнской косы до Купянска. А это означает, что нет угрозы обрушения фронта даже на Донецком направлении. Не в последнюю очередь потому, что как минимум до самого Днепра вся глубина насыщена нашими войсками и у россиян не будет оперативного пространства на Левобережье.

Есть ли угроза для Киева и севера Украины

Украинская сторона на данный момент исключает такой сценарий. Как заявил представитель ГУР Андрей Черняк, Россия использует белорусскую территорию для подготовки мобилизованных солдат. И не имеет достаточных сил и средств, чтобы в ближайшие недели перейти в наступление с этого направления. Как и нет угрозы привлечения Беларуси у войне против Украины.

Фото: командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк говорит об отсутствии угроз для Киева в ближайшие недели (Виталий Носач/РБК-Украина)

В интервью РБК-Украина командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что для формирования ударной группировки противнику нужно минимум два-три месяца.

"Мы не исключаем, что такое наступление может быть. Основная задача агрессора - захватить и сменить власть в Украине. Пока она не будет выполнена, Россия не сможет полностью контролировать Украину. Поэтому это направление мы не исключаем из перечня угрожающих", - отметил он.

По его словам, многое будет зависеть от того, добьется ли российская армия успеха на Донбассе. Если да, тогда попытка захватить столицу Украины может повториться. Но сформированные бригады с вооружением от западных партнеров попытаются нанести противнику значительные потери еще на востоке.

Украина готова разбить план "большого наступления" Путина

Украинские власти убеждают население в том, что военные готовы к любому развитию событий. Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, все понимают угрозы и вызовы, и "очень мощно" к ним готовятся.

Министр обороны Алексей Резников подчеркивает, что у Украины есть необходимые резервы, чтобы сдержать россиян, и она продолжает их накапливать. А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк успокаивает украинцев тем, что план "большого наступления" Путина обязательно провалится. Вместо него будет украинский план: деоккупация, репарации и трибунал.

А президент Владимир Зеленский говорит, что нет альтернативы тому, чтобы защититься и победить.

"Как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять. Должны использовать и используем каждый день и каждую неделю, чтобы усиливать нашу защиту на фронте, чтобы укреплять наши международные позиции, чтобы увеличивать давление на Россию и давать нашим людям новые возможности пройти это трудное время. У нас нет другой альтернативы, чем защититься и победить", - отметил он в одном из недавних обращений.

Чего ждать в ближайшие месяцы

Перспектива ближайших нескольких месяцев зависит от многих факторов. В том числе от поставок западных вооружений и возможностей Украины оперативно задействовать их на фронте.

Роман Свитан считает, что Россия вполне может увязнуть на Донецком и Луганском направлении, пытаясь продавить украинскую оборону, как минимум до весенней распутицы. Но с подходом техники и боеприпасов на каком-то этапе соотношение выровняется. И далее военный эксперт выдвигает оптимистичный прогноз.

"Пока выровняется общее давление и стабилизируется фронт, украинские войска будут выходить к Азовскому побережью. То есть, возможно, где-то в начале марта, в зависимости от погоды. Очень сильно погода влияет на принятие решений, поскольку тяжелая техника вязнет в размытом грунте… В конце февраля или в начале марта начнется движение украинских войск в сторону Азовского моря. Причем интенсивность будет примерно такая же, как у россиян: они будут давить со стороны Донбасса и пытаться выйти на административные границы Донецкой области, а мы будем идти из-под Запорожского фронта в сторону побережья", - говорит Свитан.

Выходом к морю украинские войска перережут сухопутный коридор, будут зачищать Херсонскую и Запорожскую области и параллельно заходить в Крым. При этом, похоже, эксперт не согласен с мнением, что война должна закончиться там, где и началась в 2014 году, - на полуострове.

"Я думаю, за лето мы точно решим вопрос с Крымом, и где-то к осени будем дальше заниматься Донбассом, исходя из тех сил и средств, которые будут у нас и россиян. Это сложно, но все зависит от того, какую номенклатуру и в каком количестве нам передаст Запад. Чем больше они нам передадут, тем легче и быстрее мы освободим Донбасс", - добавил он.