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Зеленский о наступлении РФ: у нас нет другой альтернативы, чем защититься и победить

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Воскресенье 05 февраля 2023 21:27
Зеленский о наступлении РФ: у нас нет другой альтернативы, чем защититься и победить Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Россия планирует сделать в феврале что-то символическое. У Украины нет другой альтернативы, чем защититься и победить.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение.

"Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попробовать отыграться за их прошлогодние поражения. Мы видим это увеличенное давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле", - заявил он.

Президент подчеркнул, что сейчас очень тяжело в Донецкой области, поскольку там идут ожесточенные бои.

"Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять. Должны использовать и используем каждый день и каждую неделю, чтобы усиливать нашу защиту на фронте, чтобы укреплять наши международные позиции, чтобы увеличивать давление на Россию и давать нашим людям новые возможности пройти это трудное время. У нас нет другой альтернативы, чем защититься и победить", - заявил глава государства.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ВСУ уже готовы к возможному наступлению российских войск в феврале.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин готовит свое население к длительной войне против Украины.

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