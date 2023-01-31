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Данилов о вероятности повторного наступления России: Понимаем угрозы и готовимся

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Вторник 31 января 2023 01:45
Данилов о вероятности повторного наступления России: Понимаем угрозы и готовимся Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В рамках мобилизации в РФ призвали 300 тысяч человек. Из них половину уже отправили на фронт, еще столько же - в резерве - для нового наступления на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Мы понимаем угрозы и вызовы, которые есть перед нашей страной. Мы к этому очень мощно готовимся", - отметил чиновник.

Данилов рассказал, что президент каждый день общается со своими иностранными коллегами по военной помощи. Продолжается также работа внутри нашего государства.

"Да, это для нас вызов, но мы это выдержим, потому что 24 февраля 2022 года было намного сложнее. Тогда мы были наедине с агрессором. Сейчас ситуация совсем другая. Еженедельно появляются новости из разных уголков мира о помощь Украине", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, 30 января Владимир Зеленский указал, что РФ готовится к большому реваншу. Более того, возможно, уже его начинает, однако ВСУ готовы дать отпор врагу.

Детальнее о том, что говорят о повторном наступлении России в Украине и на Западе - читайте в материале РБК-Украина.

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Алексей Данилов Война России против Украины
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