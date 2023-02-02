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Россия может начать наступление на двух направлениях к годовщине вторжения, - Резников

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Киев, Четверг 02 февраля 2023 02:10
Россия может начать наступление на двух направлениях к годовщине вторжения, - Резников Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Войска России могут начать наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он призвал к новой военной помощи со стороны стран НАТО.

"Мы не можем терять инициативу. Учитывая то, что россияне живут символикой, они могут что-то попробовать сделать к 24 февраля. Мы не недооцениваем нашего врага", - заявил Резников.

Он сказал о "500 тысяч российских солдат", мобилизованных Кремлем.

"Официально заявляли о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, это значительно больше", - пояснил министр обороны.

По мнению Резникова, Вооруженные силы РФ "могут осуществить наступление по двум направлениям: это может быть Донбасс, а может быть юг".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в НАТО не видят никаких признаков того, что глава Кремля Владимир Путин изменил свои цели по поводу войны против Украины. Напротив, наблюдается подготовка России к новому наступлению.

Также ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные РФ готовятся к большому реваншу, более того - они его уже возможно начинают, однако Вооруженные силы Украины готовы их остановить.

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