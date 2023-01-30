Окно возможностей. Россия спешит совершить повторное наступление, - литовский генерал

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова командующего ВС Литвы генерал-лейтенант Вальдемараса Рупшиса в интервью Guildhall .

По словам генерал-лейтенанта, Россия перешла к тотальной войне и фазе, когда ключевую роль играет материальное обеспечение и логистика из-за чего Запад должен осознать всю неизбежность военной поддержки Украины.

"Ведь сейчас даже слепому видно, что они готовятся к следующей волне наступления. И остановиться или изменить замысел они, возможно, могут только при условии, если увидят, что Украина имеет достаточное количество оборудования, амуниции, вооружения и подготовленного личного состава", - сказал Рупшис.

Также он добавил, что необходимо иметь в виду, что у России есть все условия обеспечивать собственную армию амуницией, танками, боевыми машинами в случае, если война будет длиться долго.

Рупшис отметил, что именно тяжелая бронетехника сыграет важную роль во время войны, в связи с чем россияне понимают, что если они не осуществят наступление сейчас, то в конце весны для них будет это поздно.

"Я вам скажу, что внутри НАТО, на уровне моих коллег тридцати Главнокомандующих есть единое мнение. Ваша война - это наша война, мы должны поддержать Украину всеми доступными средствами", - добавил Рупшис.