Начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова назначили командующим оккупационными войсками в Украине вместо Сергея Суровикина для того, чтобы уладить беспорядок в российской армии.

Отмечается, что к проблемам России в войне против Украины, в частности, привела усиленная стратегия Герасимова. Из-за нее у РФ все еще нет войск, боеприпасов или оборудования, которые, по словам военных, нужны ей для массового наступления.

С тех пор, как генерал Герасимов сменил Сергея Суровикина, занимавшего должность командующего оккупационными войсками в Украине всего три месяца, российское военное руководство сосредоточилось на тактических вопросах, например, должны ли войска передвигаться на гражданских транспортных средствах и опасности использования ими мобильных телефонов. При этом нет никаких доказательств того, что российская армия начала решать свои фундаментальные проблемы, как нехватка боеприпасов и хорошо обученных войск.

В Вашингтоне отмечают, что количество российских генералов, уволенных или пониженных в должности в течение 11 месяцев войны постоянно увеличивается. В настоящее время их девять.

Тем временем России не удалось добиться поставленных целей в войне, как захватить Киев; свергнуть президента Владимира Зеленского; ухудшить отношения Украины с Западом и внутри НАТО. Даже более ограниченная цель России захвата всего восточного региона Донбасса остается недостижимой.

Почему Путин назначил Герасимова командующим оккупационными войсками

Путин обратился к Герасимову, чтобы уладить беспорядок. Считалось, что в течение 10 лет Герасимов работал над модернизацией российских вооруженных сил как начальник генерального штаба вооруженных сил. В частности, он изучал опыт американцев в Афганистане, Ираке, Сирии, бывшей Югославии и Ливии.

Генерал Герасимов имеет противоречия, характерные для высокопоставленных российских фаворитов. Так, он продвигает ложь своего правительства. В начале прошлого года он сказал западным чиновникам, что Россия не намерена вторгаться в Украину, но через несколько недель российские войска пересекли границу. Он также оставался близким к Путину, назначившему его главой своей армии более десяти лет назад.

Источники NYT отметили, что Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу выражали недовольство позицией Суровикина, достигшего успеха в обороне, и предложили вернуться к "гипернаступлению" с потенциальной начальной целью взять Краматорск. Это предложение совпало с позицией Путина, все еще настаивающего на том, что Россия захватит Донбасс и даже Киев. Потому военные чиновники и аналитики ожидают, что Герасимов будет под огромным давлением, чтобы провести успешное наступление этой весной.