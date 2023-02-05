В России недостаточно сил для наступления на Запорожье, - ISW
Российские оккупанты вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, поскольку бросили большинство своих сил на подготовку для атаки в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что захватчики в Мариуполе рассказывают местному населению, что получили приказ о наступлении на Угледар, районы к юго-западу от Бахмута, Запорожье и Запорожскую область.
Россияне собрали на мариупольском направлении 30 тысяч своих военных. Однако, по оценкам ISW, все эти силы враг готовит для попытки наступления в Луганской области и неподалеку от Бахмута.
"В свою очередь украинские военные проинформировали, что оккупанты не собрали достаточно мощной ударной группировки для наступления на Запорожье. А все заявления РФ об успехах на этом направлении были информационно-психологической операцией", - говорится в отчете.
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Напомним, российские оккупанты готовят в Мариуполе войска и технику для атак на Угледар.
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