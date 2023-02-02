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Начнет ли РФ массированное наступление с Беларуси в ближайшие недели: ответ ГУР

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Украина, Четверг 02 февраля 2023 11:11
Начнет ли РФ массированное наступление с Беларуси в ближайшие недели: ответ ГУР Фото: начнет ли РФ массированное наступление с Беларуси в ближайшие недели (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россия использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат и не имеет достаточных сил и средств, чтобы начать в ближайшие недели массированное наступление на Украину по этому направлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР МО Украины Андрея Черняка в комментарии изданию Kyiv Post.

"По состоянию на сегодняшний день сложившихся ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне России против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать", - заявил он.

Как сообщалось, министр обороны Алексей Резников заявил, войска России могут начать наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные РФ готовятся к большому реваншу, более того - они его уже возможно начинают, однако Вооруженные силы Украины готовы их остановить.

Хотя в НАТО не видят никаких признаков того, что глава Кремля Владимир Путин изменил свои цели по поводу войны против Украины. Напротив, наблюдается подготовка России к новому наступлению.

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