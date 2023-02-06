В ГУР назвали три направления возможных наступлений России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал "Под знаком совы", опубликованный на сайте ГУР.

"Мы определили, что наступления войск РФ могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. При этом в Херсонской области и в Крыму войска РФ будут вести оборону", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГУР отмечают, что Россия планирует мобилизовать в армию от 300 до 500 тысяч человек для обеспечения проведения наступательных операций на востоке и юге Украины весной и летом 2023 года.

По данным разведки, новая волна мобилизации в России продлится до двух месяцев, но реализация планов РФ находится в прямой зависимости как от оснащения российских резервистов, так и уровня, качества и темпов западной военной поддержки украинских защитников.

Там подчеркнули, что приказ о мобилизации 500 тысяч призывников в январе – это в дополнение к 300 тысячам мобилизованных в октябре 2022 года.

"Это еще один очевидный признак того, что путинский Кремль не намерен прекращать войну", - считают разведчики.