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В ГУР назвали три направления возможных наступлений России

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Понедельник 06 февраля 2023 12:17
В ГУР назвали три направления возможных наступлений России Фото: в ГУР назвали три направления возможных наступлений России (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Главном управление разведки Минобороны Украины определили три направления возможных наступлений российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал "Под знаком совы", опубликованный на сайте ГУР.

"Мы определили, что наступления войск РФ могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. При этом в Херсонской области и в Крыму войска РФ будут вести оборону", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГУР отмечают, что Россия планирует мобилизовать в армию от 300 до 500 тысяч человек для обеспечения проведения наступательных операций на востоке и юге Украины весной и летом 2023 года.

По данным разведки, новая волна мобилизации в России продлится до двух месяцев, но реализация планов РФ находится в прямой зависимости как от оснащения российских резервистов, так и уровня, качества и темпов западной военной поддержки украинских защитников.

Там подчеркнули, что приказ о мобилизации 500 тысяч призывников в январе – это в дополнение к 300 тысячам мобилизованных в октябре 2022 года.

"Это еще один очевидный признак того, что путинский Кремль не намерен прекращать войну", - считают разведчики.

Напомним, по данным разведки, российский президент Владимир Путин отдал приказ войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.

При этом, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, ВСУ уже готовы к возможному наступлению российских войск в феврале.

Как сообщает британское издание Financial Times, Россия планирует начать новое наступление в течение 10 дней.

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