Зеленский прибыл в Париж: в ОП раскрыли программу встреч
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Франции - Париж, где проведет ряд встреч, в частности, с делегацией США и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера президента Украины Сергея Никифорова журналистам.
Отмечается, что сначала состоится двусторонняя встреча с Макроном, а затем к ним присоединятся спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
На вторую половину для запланировано заседание "Коалиции желающих". Сообщается, что переговоры будут за закрытыми дверями - такой формат определили организаторы.
Также ожидается совместная пресс-конференция Зеленского и лидеров формата Е3: Макрона, а также канцлера Германии Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера.
Вечером также будет отдельная встреча украинской переговорной команды во главе с президентом и американской делегации.
Саммит в Париже
Ранее сообщалось, что 6 января союзники Украины проведут в Париже встречу для согласования своего вклада в будущие гарантии безопасности для Киева в случае прекращения огня с Россией. Переговоры проходят в рамках формирования общей позиции Украины, Европы и США, которую впоследствии могут представить российской стороне.
Среди ключевых тем встречи - возможное размещение иностранных войск на территории Украины после установления перемирия. В "коалиции желающих" уже есть государства, которые допускают свое присутствие в Украине, а ранее в Париж также отправились представители генеральных штабов и оборонного сектора.
Сегодня начальник Генштаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон сообщил, что начальники генеральных штабов вооруженных сил стран "коалиции желающих" уже провели встречу в Париже. Они в частности обсудили гарантии безопасности для Украины и механизмы их практической реализации.
В дальнейшем лидеры планируют доработать документы по безопасности с акцентом на гарантиях безопасности и восстановлении Украины, после чего состоится серия встреч в США.
Также мы писали, что во время визита президента Владимира Зеленского он примет участие в заседании "коалиции желающих" и проведет переговоры с Эммануэлем Макроном.