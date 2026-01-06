ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский прибыл в Париж: в ОП раскрыли программу встреч

Франция, Вторник 06 января 2026 13:07
UA EN RU
Зеленский прибыл в Париж: в ОП раскрыли программу встреч Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Франции - Париж, где проведет ряд встреч, в частности, с делегацией США и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера президента Украины Сергея Никифорова журналистам.

Отмечается, что сначала состоится двусторонняя встреча с Макроном, а затем к ним присоединятся спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

На вторую половину для запланировано заседание "Коалиции желающих". Сообщается, что переговоры будут за закрытыми дверями - такой формат определили организаторы.

Также ожидается совместная пресс-конференция Зеленского и лидеров формата Е3: Макрона, а также канцлера Германии Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера.

Вечером также будет отдельная встреча украинской переговорной команды во главе с президентом и американской делегации.

Саммит в Париже

Ранее сообщалось, что 6 января союзники Украины проведут в Париже встречу для согласования своего вклада в будущие гарантии безопасности для Киева в случае прекращения огня с Россией. Переговоры проходят в рамках формирования общей позиции Украины, Европы и США, которую впоследствии могут представить российской стороне.

Среди ключевых тем встречи - возможное размещение иностранных войск на территории Украины после установления перемирия. В "коалиции желающих" уже есть государства, которые допускают свое присутствие в Украине, а ранее в Париж также отправились представители генеральных штабов и оборонного сектора.

Сегодня начальник Генштаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон сообщил, что начальники генеральных штабов вооруженных сил стран "коалиции желающих" уже провели встречу в Париже. Они в частности обсудили гарантии безопасности для Украины и механизмы их практической реализации.

В дальнейшем лидеры планируют доработать документы по безопасности с акцентом на гарантиях безопасности и восстановлении Украины, после чего состоится серия встреч в США.

Также мы писали, что во время визита президента Владимира Зеленского он примет участие в заседании "коалиции желающих" и проведет переговоры с Эммануэлем Макроном.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Франция Париж
Новости
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка