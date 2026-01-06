Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности

Начальники генеральных штабов вооруженных сил стран "Коалиции желающих" во время встречи в Париже обсудили гарантии безопасности для Украины и механизмы их практической реализации.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник Генштаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон в соцсети Х.