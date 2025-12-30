ua en ru
Первые документы мирного плана могут быть подписаны уже в январе, - Зеленский

Украина, Вторник 30 декабря 2025 19:52
Первые документы мирного плана могут быть подписаны уже в январе, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности к проведению многосторонних переговоров в январе с участием Украины, США и европейских стран, а также подтвердил готовность к встрече с россиянами.

Как передает РБК-Украина, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

По словам главы государства, в январе уже состоятся и продолжатся контакты советников, после чего Украина предлагает перейти к встречам на уровне лидеров.

"Мы предлагаем: советники встретились в январе, в январе встретились лидеры. Мы считаем, что в январе есть возможность встречаться лидерам Европы, США и Украины - всем вместе", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что уже подготовлен пакет документов, которые могут быть готовы к подписанию в январе, при условии политической воли сторон.

Также Зеленский подтвердил, что во время разговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами поднимал вопрос возможных переговоров с российской стороной, в частности, с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я готов к любому формату встречи с Путиным. Я не боюсь любого формата нашей встречи. Главное, чтобы "русские" не боялись", - подчеркнул он.

По словам президента, Украина настроена на активные дипломатические шаги уже в январе и ожидает готовности других сторон к предметным решениям.

Новые рабочие группы

28 декабря во Флориде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, во время которой обсуждали спорные положения американского "мирного плана" по Украине.

После переговоров оба лидера выступили перед прессой. Трамп отметил определенный прогресс в вопросе Донбасса, подчеркнув, что окончательные решения еще не приняты, но стороны приблизились к договоренностям. Также он объявил о создании специальной рабочей группы по мирному урегулированию с участием высокопоставленных чиновников США.

Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал о переговорах со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, к которым присоединился и Зеленский.

Сегодня президент Украины анонсировал, что в ближайшее время состоится ряд важных встреч с партнерами из "Коалиции желающих", а также переговоры на уровне мировых лидеров

Все что известно о встрече лидеров в США и что ей предшествовало, - читайте в материале РБК-Украина.

