Спільну позицію США та Європи щодо України можуть затвердити у Вашингтоні, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підписання документів, які остаточно закріплять спільну американо-європейську позицію щодо України, може відбутися вже найближчими днями, не виключено - у Вашингтоні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Туск повідомив перед вильотом до Парижа, де відбудеться зустріч країн "коаліції охочих".

За словами глави польського уряду, дипломатичні зусилля Європи, США та України дають "трохи більше, ніж тінь шансу" на досягнення миру, однак ключові рішення ще попереду.

Зокрема, у Парижі сторони обговорюватимуть проєкт декларації, яка має підтвердити політичну волю до спільних дій, але не передбачатиме негайних фінансових чи логістичних зобов’язань.

Туск зазначив, що учасники зустрічі також розглянуть 20-пунктний план миру, який до цього часу залишався непублічним. Крім того, обговорюватимуться документи щодо співпраці Європи та США у відновленні України після війни.

Водночас польський прем’єр наголосив, що остаточних рішень у Парижі очікувати не варто. За його словами, фінальне погодження і підписання ключових документів може відбутися вже найближчими днями на іншому майданчику.

"Не виключено, що підписання документів, які остаточно затвердять спільну американо-європейську позицію, відбудеться найближчими днями, можливо, у Вашингтоні. Це питання ще залишається відкритим", - підкреслив Туск.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський раніше заявив про готовність до проведення багатосторонніх переговорів у січні за участі України, США та європейських країн. За його словами, вже підготовлено пакет документів, які можуть бути готові до підписання в січні, за умови політичної волі сторін.