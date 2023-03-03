Союзник с "уникальной позицией". Почему Израиль не спешит с военной помощью Украине

Израиль с начала российского вторжения в Украину занял позицию, которая отличается от большинства мировых демократий. С одной стороны он осуждает агрессию, а с другой - не готов выйти за пределы гуманитарной помощи.

О том, почему Израиль не спешит с военной поддержкой, - в материале РБК-Украина.

Израиль пошел на сближение с Украиной

Именно такой вывод можно сделать из крайних заявлений президента Владимира Зеленского по данной теме. На пресс-конференции к годовщине полномасштабной войны он подчеркнул, что исторически Украина и Израиль имеют прекрасные отношения. Но сейчас нужна поддержка не только от населения, но и от политиков и государственных структур.

По его словам, в течение года было много переговоров на разных уровнях, публично и непублично, в разных форматах и на разных территориях. Одно из препятствий - непростая ситуация в отношениях Израиля с Россией, которая в частности касается Ирана и Сирии.

"Но я бы очень хотел, чтобы они были не медиаторами в этой войне, а чтобы они выбрали сторону. И конечно, я бы очень хотел, чтобы сторону Украины", - отметил Зеленский.

Его также просили прокомментировать, помогает ли Израиль нивелировать иранскую поддержку России, но он отказался отвечать, поскольку "не может подставить улучшение отношений, которое уже началось".

Вероятно, последнему способствовал февральская поездка министра иностранных дел Эли Коэна в Украину. В его рамках он посетил Бучу и Бабий Яр, а также запустил работу посольства. Но главное - подтвердил, что Израиль продолжит стоять на стороне украинского народа.

На встрече с Зеленским обсуждалось углубление сотрудничества по разным направлениям, участие в послевоенном восстановлении и формула мира. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, в вопросе мира стороны понимают друг друга. А Израиль как никто другой знает, что настоящий мир может существовать только при наличии достаточной силы для его защиты.

Несмотря на позицию с привкусом нейтральности, Украина считает Израиль своим союзником.

"Мы все еще верим, что Израиль является дружественным государством", - заявил украинский посол Евгений Корнийчук в недавнем интервью The Times of Israel.

Эли Коэн и сам говорит, что у его страны "уникальная позиция", поскольку Израиль вынужден балансировать между поддержкой Украины и своими связями с Россией. Во-первых, в РФ проживает большое количество евреев. Во-вторых, Россия является большим игроком в ближневосточном регионе, особенно в Сирии.

Особые отношения в сфере безопасности с Россией

На сегодня Израиль не готов поставлять Украине оружие и присоединяться к западным санкциям из-за риска сорвать соглашения с Россией в сфере безопасности. В частности, Москва разрешает наносить удары по иранским объектам в Сирии, а также прерывать цепочки поставок иранского оружия в интересах израильской национальной безопасности.

В декабрьском интервью The Washington Post посол Израиля в Украине Михаэль Бродский подтвердил, что эти договоренности влекут за собой непреодолимые ограничения в вопросе военной поддержки.

"Ни одно правительство не собирается ставить под угрозу этот интерес ради кого-либо, включая украинцев", - отметил он.

По его словам, Израиль не является участником НАТО, поэтому его ситуация гораздо более хрупкая по сравнению с западными союзниками Украины.

С другой стороны, публично не говорится о российском интересе в этой сделке. В декабре 2022 года израильский телеканал "Кан-11" со ссылкой на источники сообщил, что Москва просила не мешать переброске российских вооружений оружия из Сирии для войны в Украине и вообще не вмешиваться в процессы. Официально данная информация не подтверждена.

Еще один вопрос касается дальновидности израильской политики. В последнее время существенно возросла зависимость России от военно-промышленного комплекса Ирана - для ударов по Украине уже использовали сотни дронов "Шахед", а иностранные разведки не исключают поставки баллистических ракет. Выходит, что РФ одновременно закрывает глаза на израильские удары в Сирии и развивает военный потенциал Ирана - одного из главных противников Израиля на Ближнем Востоке.

Издание Politico считает, что новое правительство во главе с Биньямином Нетаньяху вряд ли радикально изменит позицию по российско-украинской войне. И продолжит балансировать, "чтобы не огорчать Россию".

Профессор Школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса Раффаэла дель Сарто в комментарии изданию отметила, что договоренность по действиям в Сирии могла бы оказаться под угрозой, если Израиль бы решился на военную помощь Украине. Таким образом, страна продолжит противостоять настойчивым призывам, даже если они касаются оборонительных вооружений.

Однако поставки иранских беспилотников не на шутку встревожили Израиль и Запад. По данным Politico, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен обсуждали это с израильской стороной во время визита в Иерусалим. Но по всей видимости их доводов было недостаточно для усиления поддержки Украины.

По мнению экспертов, Израиль мог бы сделать больше, если бы Вашингтон умерил критику его действий в отношении палестинцев. Поскольку администрация Джо Байдена обещала и в дальнейшем "обличать нарушения прав человека".

Хотя посол Израиля в Украине Микаэль Бродский не исключает, что Россию могут огорчить признанием государством-террористом.

"Я знаю, что сейчас обсуждаются вопросы признания России государством-террористом в ряде стран и, если такое предложение будет сделано в рамках ООН, то мы выработаем нашу позицию по этому вопросу", - говорил он в феврале, но предостерег от каких-либо преждевременных определений.

Вопрос военных поставок до сих пор не закрыт

Новое правительство Израиля посылает смешанные сигналы по данной теме. Премьер Биньямин Нетаньяху называл президента России Владимира Путина своим другом, но еще во время предвыборной кампании намекал на возможный пересмотр политики в отношении поставок оружия в Украину.

Уже после вступления в должность он заявил, что рассматривает возможность предоставления военной помощи. Не вдаваясь в детали, Нетаньяху также подчеркнул, что противодействует производству оружия, которое используется против Украины. Вероятно, имелись в виду недавние удары по военным заводам на территории Ирана.

Кроме того, он не возражал против того, чтобы США передали Украине около 250 000 снарядов, хранившихся на складах в Израиле. И до сих пор не исключает возможность передачи противоракетного комплекса "Железный купол".

"Я изучу возможность и отвечу по этому поводу в наиболее адекватной манере. Рассмотрю в соответствии с нашими национальными интересами", - заявил Нетаньяху, намекнув, что ему нужно больше времени.

Помимо "Железного купола", украинская сторона заинтересована и в других противовоздушных системах, например, в "Праще Давида" и MIM-23 Hawk. Последние Украина уже получает от других союзников, но запрос по "ястребам" направляли США, на что получили отказ.

По данным Axios, снятые с вооружения Hawk на сегодня находятся в нерабочем состоянии из-за длительного хранения без надлежащего обслуживания. Эти системы были закуплены у США еще в 1960-х годах для защиты от авиаударов Египта и Сирии. Украинский посол Евгений Корнийчук уточнил, что в этом не было "злого умысла".

"Мы этот вопрос прорабатывали с Минобороны Израиля. На самом деле эти системы еще 10 лет назад были списаны. Военный атташе ездил, щупал руками и подтвердил, что, к сожалению, там уже нечего передавать. Они действительно 60-х годов, и их просто списали. Это не какой-то злой умысел, это вопрос нецелесообразности передачи хлама, который не работает", - отметил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с израильским коллегой заявил, что Киев не намерен останавливаться и уже направил новый запрос правительству Нетаньяху. И прежде всего он касается помощи в защите неба.

"Израилю хорошо известен наш список военных потребностей. Он передавался тому правительству, он передавался этому правительству. Мы ждем принятия соответствующих решений", - сказал Кулеба.

Не исключено, что Нетаньяху не спешит с конкретными решениями, поскольку намерен попробовать силы на дипломатическом поприще. По его словам, он готов сыграть роль посредника между Украиной и Россией, если его об этом попросят. Хотя для этого должно быть "подходящее время и правильные обстоятельства".

Помощь без перехода "красных линий"

Израильский посол Михаэль Бродский в интервью РБК-Украина говорил, что его страна с первых дней полномасштабной войны глубоко вовлечена в гуманитарные усилия.

"И в этом смысле Израиль оказывает колоссальную помощь Украине. По некоторым вопросам даже больше, чем другие страны. Например, в вопросе психологической помощи… По поводу военной помощи - единственное, что могу сказать: слова президента (Владимира Зеленского, - ред.) о том, что Израиль не оказывает Украине никакой военной помощи, не отображают картину целиком", - отметил он.

Кроме того, Израиль передал полевой госпиталь, десятки тонн медикаментов, каски и бронежилеты, принимает на лечение и протезирование раненых бойцов, а также детей с онкологическими заболеваниями. В январе также были переданы пуленепробиваемые машины скорой помощи для спасателей.

Из самого свежего - в ближайшие полгода Израиль развернет новую систему оповещения о воздушных атаках. Ожидается что пилотный проект для Киева закончатся в течение трех месяцев, и на днях первое тестирование уже было проведено на левобережной части столицы.

В отличие от украинской системы оповещения она построена на мощных радарах, которые определяют направление полета ракеты, что помогает сузить район для объявления воздушной тревоги.

"Наша система оповещения настолько точно разработана, что она в состоянии предупреждать об обстрелах точечно - когда в одном районе города звучит сирена и люди должны идти в убежища, а в другом районе люди сидят в кафе. В Украине это сильно улучшит качество жизни людей", - заявил политик Зеэв Элькин.

А израильский посол в Германии Рон Просор недавно намекнул, что украинцам просто многого не говорят. По его словам, Израиль помогает, "но за кулисами и гораздо больше, чем известно".

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Как писали израильские СМИ, февральская встреча министра Эли Коэна с президентом Владимира Зеленского могла бы не состояться, если бы тот приехал с пустыми руками. То есть не удовлетворив хотя бы часть запросов украинской стороны.

По данным Israel Hayom, сейчас в окружении Биньямина Нетаньяху серьезно обсуждается возможность поездки в Киев, но сроки пока не согласованы. Не исключено, что это означает готовность удовлетворить еще больше запросов о помощи и вывести ее на новый уровень.