Израильский посол о помощи Украине: ее гораздо больше, чем известно
Израиль поддерживает Украину в войне против России и этом происходит в большем масштабе, чем известно общественности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Израиля в Германи Рона Просора в интевью WAZ.
Дипломат призвал с пониманием относиться к сдержанной позиции, которую занимает Израиль в вопросе военной помощи Украине.
При этом, по словам Просора, его страна помогает Киеву, "но за кулисами и горозадо больше, чем известно".
"У нас россияне в Сирии. Как вы знаете, израильская армия регулярно прекращает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них – иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украин", - заявил посол.
Второй причиной, по которой Израиль вынужден действовать тихо, Просор назвал наличие в РФ большой еврейской общины.
Напомним, ранее состоялся разговор между главами министерств иностранных дел Украины и Израиля - Дмитрием Кулебой и Эли Коэном. В ходе разговора израильский министр сообщил, что его страна увеличит помощь Украине в гуманитарной и других сферах.
Как известно, Украина получит от Израиля современные технологии оповещения о воздушной угрозе. Речь идет об оповещениях о вражеских ракетах и дронах.
Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны Израиль категорически отказывается поставлять военную помощь Киеву, несмотря на постоянные призывы украинского руководства.
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