Премьер Израиля не исключил передачи Украине "Железного купола"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CNN.

Журналист американского издания спросил в интервью Нетаньяху, может ли Израиль помочь Украине, в частности, передать "Железный купол". Премьер не отрицал такую возможность, но отметил, что изучает этот вопрос.

"Ну, я, безусловно, рассматриваю это", - сказал он.

Стоит отметить, что "Железный купол" (Iron Dome) - это передвижная система противовоздушной обороны, разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems.

Напомним, глава правительства Израиля заявил, что рассматривает вопрос предоставления Украине "другой помощи", кроме гуманитарной, имея в виду вооружение. Также он отметил, что Израиль противодействует производству Ираном оружия, которое "используется против Украины".

Также Нетаньяху заявил, что готов стать посредником между Украиной и Россией на переговорах, если обе стороны и США попросят об этом.

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