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Израиль сможет предоставить Украине системы оповещения об атаках в течение шести месяцев, - СМИ

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Четверг 16 февраля 2023 20:33
Израиль сможет предоставить Украине системы оповещения об атаках в течение шести месяцев, - СМИ Фото: министр иностранных дел Израиля Эли Коэн и президент Украины Владимир Зеленский (twitter.com michael_brodsk)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому передать систему оповещения об атаках в течение следующих шести месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

"Израиль предоставит Украине систему оповещения об атаках через три-шесть месяцев", - говорится в заявлении.

Haaretz сообщает, что встреча главы МИД Израиля с президентом Зеленским не состоялась бы, если бы Коэн приехал в Украину "с пустыми руками". То есть, не согласившись хотя бы на часть запросов, которые Украина предоставила Израилю.

Речь идет об экономической помощи в виде кредита в полмиллиарда долларов, дипломатических и гуманитарных жестах, таких как поддержка предстоящего голосования в ООН относительно "формулы мира" и военная помощь.

Израиль пока не поставил системы ПВО, ожидания в Киеве остались прежними. Также пока задерживается и система предупреждения о воздушных угрозах, которую обещал предоставить Украине бывший министр обороны Бени Ганц.

Следует отметить, что израильская система предупреждения использует сочетания радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников.

Технологии идентифицируют размеры объектов и определяют опасности. Затем эти данные отображаются на электронной карте. Граждане в свою очередь получают предупреждение на телефон или узнают об опасности через радио, телевидение или сирену.

Напомним, что сегодня, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.

Израиль поможет Украине создать систему раннего предупреждения о воздушной угрозе. Речь идет об оповещениях относительно вражеских ракет и дронов.

Ранее сообщалось, что Украина получит от Израиля современные технологии для создания разумной системы раннего оповещения о возможных ракетных и дроновых атаках.

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