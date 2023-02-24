Не могу подставить улучшение отношений, - Зеленский о помощи Израилю Украине

По его словам, Украина и Израиль проводят переговоры на разных уровнях и с разным руководством. Это происходит как на публичных, так и не на публичных встречах.

"И было сложно изменить позицию, потому что у Израиля не простая ситуация с Россией, Ираном, Сирией. Но я очень хотел, чтобы они были не медиатором, а избрали сторону, сторону Украины. Я не представляю, как Израиль может поддерживать войну. Я знаю все ответы на ваши вопросы, но я не могу вам их дать, потому что я не могу подставить начавшиеся улучшения отношений между Украиной и Израилем", - сказал Зеленский.