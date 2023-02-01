Израиль рассматривает возможность предоставления Украине военной помощи, - премьер

В Израиле рассматривают вопросы предоставления Украине "других видов помощи". Кроме гуманитарной, в том числе и военной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в интервью CNN , которое цитирует The Jerusalem Post.

По его словам, также Израиль противодействует производству Ираном оружия, которое "используется против Украины".

"Израиль также, откровенно говоря, действует способами, которые я не буду перечислять здесь против производства оружия Ирана, что используется против Украины", - сказал Нетаньяху.

Как цитирует премьера издание, на фоне беспокойства по поводу "сложных отношений" с Россией и не только, в Израиле "рассматривают возможность" предоставления Украине "других видов помощи".

Об израильско-российских отношениях он сказал так: "У нас с Россией сложные отношения, потому что недалеко отсюда, в нескольких милях отсюда, на нашей северной границе с Сирией, израильские самолеты и российские самолеты летают на небольшом расстоянии друг от друга. Россия находится в военной части Сирии. Иран пытается закрепиться в Сирии прямо у нашей северной границы, как они сделали в Ливане с "Хезболлой".

Поэтому, отвечая на вопрос, будет ли он рассматривать возможность предоставления военной поддержки Украине, Нетаньяху сказал, что "я, конечно, рассматриваю это" (так цитирует его слова The Jerusalem Post), отметив, что США недавно забрали 250 000 хранившихся в снарядов Израили и передали их Украине.

"Это решение [США], и это хорошо, у меня с этим нет проблем", - подытожил Нетаньяху.

Напомним, также в этом же интервью премьер-министр Израиля заявил о готовности выполнять посредническую роль в переговорах между Украиной и Россией.

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