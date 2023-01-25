Израиль отклонил запрос США предоставить Украине ПВО Hawk, - Axios
Администрация Байдена обратилась в Израиль с просьбой направить Украине системы ПВО MIM-23 Hawk, снятые с вооружения и отправленные на склады. В израильском Минобороны ответили на запрос США отказом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Как сообщает издание, Израиль отвергал большинство запросов США и Украины предоставить современное оборонное оружие из-за опасений, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией и навредить интересам безопасности Израиля в Сирии.
Также в Минобороны Израиля заявили, что системы MIM-23 Hawk пока не в рабочем состоянии из-за длительного хранения без надлежащего обслуживания. Однако израильские официальные лица подчеркнули, что хотя пусковые установки могут быть полностью неисправными, сотни хранящихся в стране ракет-перехватчиков Hawk могут быть отремонтированы и использованы.
Отметим, Израиль приобрел у США систему Hawk в 1960-х годах, чтобы защитить себя от авиаударов Египта и Сирии.
Напомним, Украина 18 октября 2022 официально обратилась в Израиль с просьбой начать поставки систем противовоздушной обороны.
Позже президент Израиля Ицхак Герцог заявил об ограничениях, которые не позволяют Иерусалиму передать Украине ПВО. В то же время, его страна готова предоставлять нелетальную продукцию.
Впоследствии Израиль назвал еще одну причину, почему не предоставляет Украине системы ПВО. В Минобороны заявили, что не располагают достаточными производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки систем противовоздушной обороны для Украины.
Также ранее мы писали, что новое ультраправое правительство Израиля вряд ли изменит подход страны к войне России против Украины, а будет продолжать балансировать между сторонами, чтобы не огорчать США и РФ.
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