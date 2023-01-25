ua ru
Ср, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль отклонил запрос США предоставить Украине ПВО Hawk, - Axios

Новина українською →
Среда 25 января 2023 18:33
Израиль отклонил запрос США предоставить Украине ПВО Hawk, - Axios Фото: система ПВО MIM-23 Hawk (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Администрация Байдена обратилась в Израиль с просьбой направить Украине системы ПВО MIM-23 Hawk, снятые с вооружения и отправленные на склады. В израильском Минобороны ответили на запрос США отказом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как сообщает издание, Израиль отвергал большинство запросов США и Украины предоставить современное оборонное оружие из-за опасений, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией и навредить интересам безопасности Израиля в Сирии.

Также в Минобороны Израиля заявили, что системы MIM-23 Hawk пока не в рабочем состоянии из-за длительного хранения без надлежащего обслуживания. Однако израильские официальные лица подчеркнули, что хотя пусковые установки могут быть полностью неисправными, сотни хранящихся в стране ракет-перехватчиков Hawk могут быть отремонтированы и использованы.

Отметим, Израиль приобрел у США систему Hawk в 1960-х годах, чтобы защитить себя от авиаударов Египта и Сирии.

Напомним, Украина 18 октября 2022 официально обратилась в Израиль с просьбой начать поставки систем противовоздушной обороны.

Позже президент Израиля Ицхак Герцог заявил об ограничениях, которые не позволяют Иерусалиму передать Украине ПВО. В то же время, его страна готова предоставлять нелетальную продукцию.

Впоследствии Израиль назвал еще одну причину, почему не предоставляет Украине системы ПВО. В Минобороны заявили, что не располагают достаточными производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки систем противовоздушной обороны для Украины.

Также ранее мы писали, что новое ультраправое правительство Израиля вряд ли изменит подход страны к войне России против Украины, а будет продолжать балансировать между сторонами, чтобы не огорчать США и РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Израиль ПВО Военная помощь
NEWS
Минобороны Германии ответило, когда Leopard поступят в Украину
Минобороны Германии ответило, когда Leopard поступят в Украину
DAILY
Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж