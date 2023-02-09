ua ru
Чт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Готов ли Израиль признать Россию государством-террористом: мнение посла

Новина українською →
Киев, Четверг 09 февраля 2023 11:00
Готов ли Израиль признать Россию государством-террористом: мнение посла Фото: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Израиль может рассмотреть вопрос о признании России государством-террористом. Но сначала для этого нужно, чтобы такое предложение будет сделано в рамках ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Израиля в Украине Михаэля Бродского в интервью журналисту Василию Голованову.

"Я знаю, что сейчас обсуждаются вопросы признания России государством-террористом в ряде стран и, если такое предложение будет сделано в рамках ООН, то мы выработаем нашу позицию по этому вопросу", - заявил Бродский.

По мнению посла, сейчас давать какие-либо определения преждевременно не стоит.

"Нужно оставить это специалистам и в законодательном порядке, если будет принято такое решение, то Израиль уже тогда сможет высказать свою позицию", - подытожил Бродский.

Напомним, недавно в Европарламенте согласовали резолюцию о признании России государством-террористом.

Добавим, что Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей правящий в РФ режим террористическим.

При этом в Белом доме, вопреки намерениям Конгресса США, пока дистанцируются от такого решения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Израиль
NEWS
На Кременском направлении наблюдается "максимальное обострение": карты боев от ISW
На Кременском направлении наблюдается "максимальное обострение": карты боев от ISW
DAILY
Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов