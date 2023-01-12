Не хочет расстраивать США и Россию. Израиль вряд ли изменит курс по Украине, - Politico

Новое ультраправое правительство Израиля вряд ли изменит подход страны к войне России против Украины, а будет продолжать балансировать между сторонами, чтобы не расстраивать США и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Отмечается, что Израиль предоставлял Украине продовольствие, лекарства, воду и другую гуманитарную помощь. Но страна еще не предложила ни одну значительную военную поддержку для Украины.

Министр иностранных дел Израиля Эль Коэн на прошлой неделе заявил, что правительство его страны будет продолжать балансировать, меньше говоря о войне.

Эксперты отмечают, что причиной такой тонкой балансировки выступает Сирия.

"С одной стороны, Иран предоставляет России беспилотники, но в то же время Россия разрешила Израилю противостоять Ирану и Хезболле в Сирии", - сказала профессор Школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса Раффаэла дель Сарто.

Так, эта договоренность якобы оказалась бы под угрозой, если бы Израиль помогал Украине в войне против России, поэтому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его команда вряд ли изменят курс.

"Нет никаких изменений в политике Израиля по отношению к Украине", - сказал израильский чиновник.

Таким образом, Израиль будет продолжать противостоять глобальным призывам о предоставлении военной помощи Украины, даже если некоторые страны будут настаивать на том, чтобы система ПВО "Железный купол" продвигалась в зону боевых действий.

"(Железный купол - ред.) будет военной помощью, даже если это оборонительное оружие, и Израиль не хочет огорчать Россию", - сказала Дель Сарто.

При этом говорится, что бездействие на военном фронте остается неудобным решением для Иерусалима, особенно потому, что Иран передал свои беспилотники России для использования против украинцев.

"Когда иранские беспилотники начали появляться в Украине, для них это стало достаточно тревожным", - сказала профессор политологии и международных исследований в Университете Тампы Николь Форд.

Также сообщается, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен обязательно обсудят вопросы, связанные с Ираном, с израильскими официальными лицами во время их ближайших поездок в Иерусалим. Однако непонятно, будут ли они стремиться убедить новое правительство усилить поддержку Украины.

Эксперты считают, что Израиль больше поддерживал бы Украину, если бы Вашингтон перестал критиковать израильские злоупотребления в отношении палестинцев. Но администрация Байдена обязалась обличать нарушения прав человека израильтянами.