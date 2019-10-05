Усик завершив підготовку до дебютного бою в супертяжах

Українець проведе наступний бій 12 жовтня проти голландця Тайрона Спонга
Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик завершив підготовку до свого наступного бою. Про це український боксер повідомив у своєму Instagram.
12 жовтня Усик дебютує в суперважкій вазі в бою проти голландця Тайрона Спонга.
"Підготовка завершена. Окрема подяка кожному хто брав участь, це був, як завжди, не легкий і працьовитий табір", - написав українець.
Подготовка завершена. Отдельная благодарность каждому кто принимал участие, это был как всегда не легкий и трудолюбивый лагерь. Мир всем. С Богом ⠀ The preparation is completed. Special thanks to everyone who participated, it was, as always, not an easy and hardworking camp. Peace to all. With God #teamusyk #usyk #usyk17 #usyksportswear #usykspong #akblapin #maksimkozakov #lomus #klimasmanagement #ukraine
Нагадаємо, промоутер українця Едді Хірн заявив, Олександр Усик після поєдинку з голландцем буде боксувати за титули.
На даний момент українець є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації), тож переможець бою між чемпіоном світу у надважкій вазі Енді Руїсом зі США та британцем Ентоні Джошуа зобов’язаний буде з ним зустрітися.
Тайрон Спонг залишається непереможеним боксером, який виграв усі 13 поєдинків на професіональному рівні (12 - нокаутом).
Усик провів останній бій у листопаді минулого року, перемігши нокаутом Тоні Беллью і захистивши усі свої титули у важкій вазі. Однак українець залишився без чемпіонських поясів, бо перейшов у суперважку вагу.