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Усик завершив підготовку до дебютного бою в супертяжах

Новини » Спорт    05.10.2019 - 12:02
Усик завершив підготовку до дебютного бою в супертяжах
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Українець проведе наступний бій 12 жовтня проти голландця Тайрона Спонга

Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик завершив підготовку до свого наступного бою. Про це український боксер повідомив у своєму Instagram.

12 жовтня Усик дебютує в суперважкій вазі в бою проти голландця Тайрона Спонга.

"Підготовка завершена. Окрема подяка кожному хто брав участь, це був, як завжди, не легкий і працьовитий табір", - написав українець.

Нагадаємо, промоутер українця Едді Хірн заявив, Олександр Усик після поєдинку з голландцем буде боксувати за титули.

На даний момент українець є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації), тож переможець бою між чемпіоном світу у надважкій вазі Енді Руїсом зі США та британцем Ентоні Джошуа зобов’язаний буде з ним зустрітися.

Тайрон Спонг залишається непереможеним боксером, який виграв усі 13 поєдинків на професіональному рівні (12 - нокаутом).

Усик провів останній бій у листопаді минулого року, перемігши нокаутом Тоні Беллью і захистивши усі свої титули у важкій вазі. Однак українець залишився без чемпіонських поясів, бо перейшов у суперважку вагу.

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