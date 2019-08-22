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Першим суперником Усика в суперважкій вазі стане російський боксер

Новини » Спорт    22.08.2019 - 11:01
Першим суперником Усика в суперважкій вазі стане російський боксер
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Сторони напередодні досягли угоди про бій

Суперником колишнього абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика в його дебютному поєдинку в суперважкій категорії стане російський боксер Андрій Федосов. Про це повідомляє boxingscene.com.

Команди боксерів напередодні досягли угоди про бій. Поєдинок запланований на 12 жовтня в Чикаго.

Зазначимо, Федосов може стати третім суперником Усика з Росії. Раніше українець боксував з Андрієм Князєвим і Муратом Гассієвим.

Усик проведе поєдинок після тривалої перерви: його дебют в суперважкій вазі спочатку планувався на травень, але був перенесений на осінь, оскільки Олександр отримав травму під час тренувальних зборів.

Спочатку суперником Усика повинен був стати 38-річний француз камерунського походження Карлос Такам, але він підписав контракт із новою промоутерською компанією і не зможе вийти в ринг проти українця.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик призначений обов'язковим претендентом на бій у суперважкій вазі з переможцем реваншу між мексикансько-американським боксером Енді Руїсом-молодшим і британцем Ентоні Джошуа. Матч-реванш відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.

Бій Усика з Такамом опинився під загрозою зриву Джошуа і Руїс домовилися про дату і місце реваншу
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