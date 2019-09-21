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На дебютний бій Усика в суперважкій вазі розпродані майже всі квитки

Новини » Спорт    21.09.2019 - 11:22
На дебютний бій Усика в суперважкій вазі розпродані майже всі квитки
Фото: Усик - Спонг (twitter.com/EddieHearn)

Поєдинок викликав ажіотаж серед уболівальників

На поєдинок українця Олександра Усика і нідерландця Тайрона Спонга, який відбудеться 12 жовтня в Чикаго (США) на Wintrust Arena, продано більше шести тисяч квитків. Про це повідомляє Boxing Scene.

До дебютного бою колишнього абсолютного чемпіона в першій важкій вазі залишається ще три тижні, однак у продажі залишалося всього лише 600 квитків.

Даний бій буде проміжним - на кону не буде чемпіонських поясів. Відзначимо, що Спонг залишається непереможеним боксером, вигравши всі 13 поєдинків на професійному рівні 12 з яких - нокаутом.

Нагадаємо, спочатку Усик повинен був дебютувати в суперважкій вазі проти 38-річного француза камерунського походження Карлоса Такама 25 травня, але тоді бій був скасований через травму українця.

Поєдинок перенесли на осінь, але камерунець змінив промоутера, який вирішив рухати його кар'єру в іншому напрямку.

У червні Всесвітня боксерська організація (WBO) призначила Усика обов'язковим претендентом на бій у суперважкій вазі з переможцем реваншу між мексикансько-американським боксером Енді Руїсом-молодшим і британцем Ентоні Джошуа. Матч-реванш відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.

Став відомий суперник Усика у першому бою в супертяжах Усик проведе дебютний бій у надважкій вазі 12 жовтня
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