Став відомий суперник Усика у першому бою в супертяжах

Фото: Олександр Усик (РБК-Україна)

Усик проведе бій проти Тайрона Спонга

Український боксер Олександр Усик проведе дебютний бій у суперважкій вазі проти Тайрона Спонга. Про це у Twitter повідомив його промоутер Едді Хірн.

За словами Хірна, бій Усика та Спонга відбудеться 12 жовтня на Wintrust Arena в американському Чикаго. Він також додав, що прямий ефір транслюватиме стріммінговая компанія DAZN.

Нагадаємо, про те, що голландський боксер Тайрон Спонг став претендентом на бій з Усиком в його першому поєдинку в суперважкій ваговій категорії, стало відомо в кінці серпня. За даними інсайдера The Athletic Майка Коппінгера, також в якості можливих суперників розглядалися американець Брайант Дженнінгс і росіянин Андрій Федосов.

До цього стало відомо, що Всесвітня боксерська організація (WBO) зберегла за Усиком статус обов'язкового претендента на пояс в суперважкій вазі. Зокрема, після місяця розгляду було відхилено апеляцію британського суперважкоатлета Ділліан Уайта, який був незадоволений наданням українцю статусу претендента.