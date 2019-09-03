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Став відомий суперник Усика у першому бою в супертяжах

Новини » Спорт    03.09.2019 - 17:10
Став відомий суперник Усика у першому бою в супертяжах
Фото: Олександр Усик (РБК-Україна)

Усик проведе бій проти Тайрона Спонга

Український боксер Олександр Усик проведе дебютний бій у суперважкій вазі проти Тайрона Спонга. Про це у Twitter повідомив його промоутер Едді Хірн.

За словами Хірна, бій Усика та Спонга відбудеться 12 жовтня на Wintrust Arena в американському Чикаго. Він також додав, що прямий ефір транслюватиме стріммінговая компанія DAZN.

Став відомий суперник Усика у першому бою в супертяжах

Нагадаємо, про те, що голландський боксер Тайрон Спонг став претендентом на бій з Усиком в його першому поєдинку в суперважкій ваговій категорії, стало відомо в кінці серпня. За даними інсайдера The Athletic Майка Коппінгера, також в якості можливих суперників розглядалися американець Брайант Дженнінгс і росіянин Андрій Федосов.

До цього стало відомо, що Всесвітня боксерська організація (WBO) зберегла за Усиком статус обов'язкового претендента на пояс в суперважкій вазі. Зокрема, після місяця розгляду було відхилено апеляцію британського суперважкоатлета Ділліан Уайта, який був незадоволений наданням українцю статусу претендента.

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