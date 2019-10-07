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Усик прибув у Чикаго на дебютний бій у суперважкій вазі

Новини » Спорт    07.10.2019 - 10:54
Усик прибув у Чикаго на дебютний бій у суперважкій вазі
Фото: команда Усика в Чикаго (instagram.com/klimasmanagement)

Поєдинок відбудеться 12 жовтня

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик прибув в Чикаго (США) на дебютний бій у суперважкій вазі проти небитого голландця Тайрона Спонга. Про це в Instagram повідомив менеджер українця Егіс Клімас.

Кілька днів тому Усик завершив підготовку до поєдинку, який відбудеться 12 жовтня на арені Wintrust. На бій майже не залишилося квитків у вільному доступі.

Даний бій буде проміжним - на кону не буде чемпіонських поясів. Зазначимо, що Спонг залишається непереможеним боксером, вигравши всі 13 поєдинків на професійному рівні 12 з яких - нокаутом.

Нагадаємо, промоутер українця Едді Хірн заявив, Олександр Усик після поєдинку з голландцем буде боксувати за титули.

На даний момент українець є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації), тож переможець бою між чемпіоном світу у надважкій вазі Енді Руїсом зі США та британцем Ентоні Джошуа зобов’язаний буде з ним зустрітися.

Усик провів останній бій у листопаді минулого року, перемігши нокаутом Тоні Беллью і захистивши усі свої титули у важкій вазі. Однак українець залишився без чемпіонських поясів, бо перейшов у суперважку вагу.

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