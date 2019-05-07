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Дебют Усика в суперважкій вазі відкладено

Новини » Спорт    07.05.2019 - 23:43
Дебют Усика в суперважкій вазі відкладено
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Бій 25 травня не відбудеться

Екс-чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик травмувався перед боєм проти камерунця Карлоса Такама. Про це повідомив промоутер українського боксера Олександр Красюк на сторінці в Instagram.

"На жаль, Олександр Усик отримав травму і його дебют в супертяжах не відбудуться 25 травня в Нешнл Харбор. Бажаємо Саші якнайшвидшого одужання", - написав він і уточнив, що нова дата дебютного бою Усика в суперважкій вазі буде оголошена найближчим часом.

Зазначимо, перший бій українця в супертяжах повинен бути пройти 25 травня в американському Оксон-Хіллі штату Меріленд.

В останньому бою Олександр Усик захистив всі свої титули в крузервейті, перемігши нокаутом Тоні Беллью.

Нагадаємо,  Усик відмовився від титулу Всесвітньої боксерської асоціації - WBA, яка зобов'язала українця провести захист пояса з росіянином Денисом Лебедєвим.

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