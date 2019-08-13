Бій Усика з Такамом опинився під загрозою зриву

Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Для дебюту в суперважкому дивізіоні українець може отримати іншого суперника

Боксерський поєдинок українця Олександра Усика проти Карлоса Такама, який очікувався в жовтні, опинився під загрозою зриву після того, як камерунський боксер підписав контракт із новою промоутерською компанією. Про це повідомляє ESPN.

"Після підписання Такамом контракту зі Star Boxing залишається зрозумілим, що скоріше за все на цей бій Усику знадобиться новий суперник", - мовиться у повідомленні.

Таким чином, Усика може отримати іншого суперника у дебютному поєдинку в суперважкому дивізіоні.

Усик повинен був дебютувати в суперважкій вазі проти Такама 25 травня, але тоді бій був скасований через травму українця.

Також Олександр став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій з переможцем реваншу між Ентоні Джошуа і Енді Руїсом в суперважкій вазі, який має відбутися до кінця 2019 року.