Солнце еще "припекает": где завтра ждать до +27 и когда погода в Украине может измениться

Чего ждать от погоды во вторник

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра на сутки 5 мая, погода в Украине ожидается с небольшой облачностью. Без осадков.

Ветер будет преимущественно юго-западным, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха при этом может быть такой:

ночью в восточных, южных и большинстве центральных областей - около 6-11°С;

ночью на остальной территории Украины - около 10-15°С;

днем на побережье морей и в Крыму - около 13-18°С;

днем в восточных, южных и большинстве центральных областей - около 19-24°С;

днем на остальной территории Украины - от 22 до 27 градусов тепла.

Прогноз погоды по Украине на 5 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Метеоролог и синоптик Наталья Диденко объяснила, что в Украине завтра "удержится антициклональный характер погоды".

Именно поэтому будет солнечно и без осадков.

Тем временем "значительная часть континентальной Европы", по ее словам, 5 мая "погрузится в дожди".

Прогноз на 5 мая для Европы (карта: facebook.com/tala.didenko)

Что будет с погодой в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 5 мая также ожидается с небольшой облачностью и без осадков.

Ветер - юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

в Киеве - около 13-15°С;

по области - около 10-15°С.

Температура воздуха днем:

в Киеве - около 25°С;

по области - около 22-27°С.

Прогноз погоды на вторник по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Когда синоптическая ситуация может измениться

Согласно предварительному прогнозу Диденко, теплая и ясная погода в Украине в ближайшее время "еще продлится".

При этом первое ощутимое изменение синоптической ситуации вероятно ориентировочно с 9-10 мая (ближайших субботы-воскресенья).

Речь идет, по словам синоптика, про: