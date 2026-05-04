Солнце еще "припекает": где завтра ждать до +27 и когда погода в Украине может измениться

16:08 04.05.2026 Пн
2 мин
Пока украинцы наслаждаются солнечным теплом, "на горизонте" виднеются ощутимые изменения
aimg Ирина Костенко
Завтра в Украине будет в основном солнечно и тепло (фото иллюстративное: Юля Червинская, РБК-Украина)

Погода в Украине во вторник, 5 мая, ожидается ясная и местами - по-летнему теплая. Однако синоптики предупреждают, что позже ситуация может ухудшиться.

Подробнее о погоде завтра и вероятных дальнейших изменениях, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Чего ждать от погоды во вторник

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра на сутки 5 мая, погода в Украине ожидается с небольшой облачностью. Без осадков.

Ветер будет преимущественно юго-западным, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха при этом может быть такой:

  • ночью в восточных, южных и большинстве центральных областей - около 6-11°С;
  • ночью на остальной территории Украины - около 10-15°С;
  • днем на побережье морей и в Крыму - около 13-18°С;
  • днем в восточных, южных и большинстве центральных областей - около 19-24°С;
  • днем на остальной территории Украины - от 22 до 27 градусов тепла.

Прогноз погоды по Украине на 5 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Метеоролог и синоптик Наталья Диденко объяснила, что в Украине завтра "удержится антициклональный характер погоды".

Именно поэтому будет солнечно и без осадков.

Тем временем "значительная часть континентальной Европы", по ее словам, 5 мая "погрузится в дожди".

Прогноз на 5 мая для Европы (карта: facebook.com/tala.didenko)

Что будет с погодой в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 5 мая также ожидается с небольшой облачностью и без осадков.

Ветер - юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - около 13-15°С;
  • по области - около 10-15°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - около 25°С;
  • по области - около 22-27°С.

Прогноз погоды на вторник по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Когда синоптическая ситуация может измениться

Согласно предварительному прогнозу Диденко, теплая и ясная погода в Украине в ближайшее время "еще продлится".

При этом первое ощутимое изменение синоптической ситуации вероятно ориентировочно с 9-10 мая (ближайших субботы-воскресенья).

Речь идет, по словам синоптика, про:

  • дожди;
  • ослабление градусов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния и почему советуют носить солнцезащитные очки даже тогда, когда на небе облака.

Кроме того, эксперты Украинского гидрометеорологического центра объяснили, каким может быть май в целом.

