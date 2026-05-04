UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Сонце ще "припікає": де завтра чекати до +27 і коли погода в Україні може змінитись

16:08 04.05.2026 Пн
2 хв
Поки українці насолоджуються сонячним теплом, "на горизонті" видніються відчутні зміни
aimg Ірина Костенко
Завтра в Україні буде здебільшого сонячно та тепло (фото ілюстративне: Юля Червінська, РБК-Україна)

Погода в Україні у вівторок, 5 травня, очікується ясна та місцями - по-літньому тепла. Проте синоптики попереджають, що пізніше ситуація може погіршитись.

Докладніше про погоду завтра та ймовірні подальші зміни, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Врожай під загрозою: по яких рослинах рекордні заморозки у квітні "вдарили" найбільше

Чого чекати від погоди у вівторок

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру на добу 5 травня, погода в Україні очікується з невеликою хмарністю. Без опадів.

Вітер буде переважно південно-західним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря при цьому може бути такою:

  • вночі у східних, південних та більшості центральних областей - близько 6-11°С;
  • вночі на решті території України - близько 10-15°С;
  • вдень на убережжі морів та в Криму - близько 13-18°С;
  • вдень у східних, південних та більшості центральних областей - близько 19-24°С;
  • вдень на решті території України - від 22 до 27 градусів тепла.

Прогноз погоди по Україні на 5 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Метеоролог і синоптик Наталка Діденко пояснила, що в Україні завтра "втримається антициклональний характер погоди".

Саме тому буде сонячно та без опадів.

Тим часом "значна частина континентальної Європи", за її словами, 5 травня "порине у дощі".

Прогноз на 5 травня для Європи (карта: facebook.com/tala.didenko)

Що буде з погодою у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 5 травня також очікується з невеликою хмарністю та без опадів.

Вітер - південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у Києві - близько 13-15°С;
  • по області - близько 10-15°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві - близько 25°С;
  • по області - близько 22-27°С.

Прогноз погоди на вівторок по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Коли синоптична ситуація може змінитись

Згідно з попереднім прогнозом Діденко, тепла та ясна погода в Україні найближчим часом "ще потриває".

При цьому перша відчутна зміна синоптичної ситуації ймовірна орієнтовно з 9-10 травня (найближчих суботи-неділі).

Йдеться, за словами синоптика, про:

  • дощі;
  • послаблення градусів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва та чому радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.

Крім того, експерти Українського гідрометеорологічного центру пояснили, яким може бути травень в цілому.

Читайте також про всі найважливіші для українців дати у травні 2026 року за чинним календарем ПЦУ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніЕкологіяПогода в КиєвіНаталка ДиденкоПогода на деньКліматологМетеоролог