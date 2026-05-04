Сонце ще "припікає": де завтра чекати до +27 і коли погода в Україні може змінитись

Чого чекати від погоди у вівторок

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру на добу 5 травня, погода в Україні очікується з невеликою хмарністю. Без опадів.

Вітер буде переважно південно-західним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря при цьому може бути такою:

вночі у східних, південних та більшості центральних областей - близько 6-11°С;

вночі на решті території України - близько 10-15°С;

вдень на убережжі морів та в Криму - близько 13-18°С;

вдень у східних, південних та більшості центральних областей - близько 19-24°С;

вдень на решті території України - від 22 до 27 градусів тепла.

Прогноз погоди по Україні на 5 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Метеоролог і синоптик Наталка Діденко пояснила, що в Україні завтра "втримається антициклональний характер погоди".

Саме тому буде сонячно та без опадів.

Тим часом "значна частина континентальної Європи", за її словами, 5 травня "порине у дощі".

Прогноз на 5 травня для Європи (карта: facebook.com/tala.didenko)

Що буде з погодою у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 5 травня також очікується з невеликою хмарністю та без опадів.

Вітер - південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

у Києві - близько 13-15°С;

по області - близько 10-15°С.

Температура повітря вдень:

у Києві - близько 25°С;

по області - близько 22-27°С.

Прогноз погоди на вівторок по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Коли синоптична ситуація може змінитись

Згідно з попереднім прогнозом Діденко, тепла та ясна погода в Україні найближчим часом "ще потриває".

При цьому перша відчутна зміна синоптичної ситуації ймовірна орієнтовно з 9-10 травня (найближчих суботи-неділі).

Йдеться, за словами синоптика, про: