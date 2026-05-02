ua en ru
Сб, 02 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Вознесение, Троица и поминальные дни: ПЦУ напомнила важные даты, которые нельзя пропустить в мае

07:35 02.05.2026 Сб
3 мин
На этот месяц приходятся не только большие церковные праздники
Ирина Костенко
Некоторые праздники - особенно важны для верующих (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Май обещает быть насыщенным на важные церковные события и особые дни памяти. В ПЦУ рассказали, к чему стоит подготовиться верующим в этом месяце.

Подробнее о самых важных для украинцев датах в мае 2026 года по действующему церковному календарю, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Чем примечателен май по календарю ПЦУ

В пресс-службе Православной Церкви Украины (ПЦУ) рассказали, что май по новоюлианскому календарю начинается со дня чествования памяти священномученика Макария, митрополита Киевского и всея Руси.

"Мощи которого уже более 500 лет являются киевской святыней и сейчас покоятся во Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева", - напомнили украинцам.

Между тем 2 мая ПЦУ вспоминает о перенесении в Вышгород мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба.

"Которые были среди первых прославленных святых Киевской земли и которых канонизировали в начале XI века", - рассказали верующим.

Кроме того, в течение мая Церковь не только отмечает большие праздники (в частности Вознесение Господне и Троицу), но и чтит память "многих выдающихся угодников Божьих", а также поминает умерших.

Самые важные для верующих дни в мае 2026 года

3 мая - День памяти преподобного Феодосия, одного из основателей Киево-Печерского монастыря.

6 мая - Переполовение Пятидесятницы. День памяти праведного Иова Почаевского.

8 мая - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Поминовение погибших во II Мировой войне.

9 мая - Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в город Бар.

11 мая - День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Самые важные дни мая-2026 по церковному календарю (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

12 мая - День памяти святителя Епифания, епископа Кипрского.

Украинцам напомнили, что тогда же отмечается и день тезоименитства Предстоятеля ПЦУ - Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

18 мая - Память отцов семи Вселенских соборов.

21 мая - Великий двунадесятый праздник Вознесения Господня. Равноапостольного императора Константина и матери его императрицы Елены.

25 мая - Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

30 мая - Троицкая поминальная суббота.

31 мая - День Святой Троицы. Пятидесятница.

"В этот же день, в последнее воскресенье мая, мы будем праздновать 26-ю годовщину восстановления Михайловского Златоверхого кафедрального собора в городе Киеве. Слава Богу за все", - подытожили в ПЦУ.

Напомним, ранее в ПЦУ развенчали распространенный миф о человеческой судьбе и рассказали, когда и как просить благословения у священника.

Кроме того, украинцам объяснили, может ли онлайн-трансляция заменить поход в храм.

Читайте также, можно ли начинать новые дела в большие праздники.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Троица ПЦУ Майские праздники Вознесение Родительская суббота ритуалы Церковный календарь Праздники Верование
