Вознесение, Троица и поминальные дни: ПЦУ напомнила важные даты, которые нельзя пропустить в мае

Май обещает быть насыщенным на важные церковные события и особые дни памяти. В ПЦУ рассказали, к чему стоит подготовиться верующим в этом месяце.

Чем примечателен май по календарю ПЦУ

В пресс-службе Православной Церкви Украины (ПЦУ) рассказали, что май по новоюлианскому календарю начинается со дня чествования памяти священномученика Макария, митрополита Киевского и всея Руси.

"Мощи которого уже более 500 лет являются киевской святыней и сейчас покоятся во Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева", - напомнили украинцам.

Между тем 2 мая ПЦУ вспоминает о перенесении в Вышгород мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба.

"Которые были среди первых прославленных святых Киевской земли и которых канонизировали в начале XI века", - рассказали верующим.

Кроме того, в течение мая Церковь не только отмечает большие праздники (в частности Вознесение Господне и Троицу), но и чтит память "многих выдающихся угодников Божьих", а также поминает умерших.

Самые важные для верующих дни в мае 2026 года

3 мая - День памяти преподобного Феодосия, одного из основателей Киево-Печерского монастыря.

6 мая - Переполовение Пятидесятницы. День памяти праведного Иова Почаевского.

8 мая - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Поминовение погибших во II Мировой войне.

9 мая - Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в город Бар.

11 мая - День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия.

12 мая - День памяти святителя Епифания, епископа Кипрского.

Украинцам напомнили, что тогда же отмечается и день тезоименитства Предстоятеля ПЦУ - Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

18 мая - Память отцов семи Вселенских соборов.

21 мая - Великий двунадесятый праздник Вознесения Господня. Равноапостольного императора Константина и матери его императрицы Елены.

25 мая - Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

30 мая - Троицкая поминальная суббота.

31 мая - День Святой Троицы. Пятидесятница.

"В этот же день, в последнее воскресенье мая, мы будем праздновать 26-ю годовщину восстановления Михайловского Златоверхого кафедрального собора в городе Киеве. Слава Богу за все", - подытожили в ПЦУ.