"Солдаты были на высоте": министр обороны Польши отреагировал на перехват самолета РФ

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил работу военных после того, как польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владислава Косиняк-Камыша в соцсети Х.

Косиняк-Камыш поблагодарил почти 20 тысяч солдат, которые во время праздников продолжают службу на границах и в воздушном пространстве, подчеркнув их профессиональную эффективность и дисциплину.

В своем сообщении министр обороны Польши отметил: "Еще одна напряженная ночь для оперативных служб Польского войска. Все провокации, как над Балтийским морем, так и на границе с Беларусью, были под полным контролем. Спасибо почти 20 тысячам наших солдат, которые во время праздников следят за нашей безопасностью - и, как видим, делают это очень эффективно".

Kolejna pracowita noc dla służb operacyjnych Wojska Polskiego. Wszystkie prowokacje, zarówno nad Bałtykiem jak i nad granicą z Białorusią były pod pełną kontrolą. Dziękuję prawie 20-stu tysiącom naszych żołnierzy, którzy w czasie Świąt czuwają nad naszym bezpieczeństwem - i jak... pic.twitter.com/gv0hhBgIaD - Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) 25 декабря 2025 года

Таким образом министр прокомментировал инцидент с российским военным самолетом, который в четверг утром был перехвачен над международными водами Балтийского моря.

Так, по данным Оперативного командования Вооруженных сил Польши, польские истребители перехватили российский разведывательный самолет, визуально идентифицировали его и сопровождали до выхода из международного воздушного пространства. Никакой угрозы для территории Польши не возникло.