ua en ru
Чт, 25 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Солдаты были на высоте": министр обороны Польши отреагировал на перехват самолета РФ

Польша, Четверг 25 декабря 2025 18:39
UA EN RU
"Солдаты были на высоте": министр обороны Польши отреагировал на перехват самолета РФ Фото: министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил работу военных после того, как польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владислава Косиняк-Камыша в соцсети Х.

Косиняк-Камыш поблагодарил почти 20 тысяч солдат, которые во время праздников продолжают службу на границах и в воздушном пространстве, подчеркнув их профессиональную эффективность и дисциплину.

В своем сообщении министр обороны Польши отметил: "Еще одна напряженная ночь для оперативных служб Польского войска. Все провокации, как над Балтийским морем, так и на границе с Беларусью, были под полным контролем. Спасибо почти 20 тысячам наших солдат, которые во время праздников следят за нашей безопасностью - и, как видим, делают это очень эффективно".

Таким образом министр прокомментировал инцидент с российским военным самолетом, который в четверг утром был перехвачен над международными водами Балтийского моря.

Так, по данным Оперативного командования Вооруженных сил Польши, польские истребители перехватили российский разведывательный самолет, визуально идентифицировали его и сопровождали до выхода из международного воздушного пространства. Никакой угрозы для территории Польши не возникло.

Инциденты с российскими самолетами

Отметим, что за последние месяцы Россия регулярно провоцирует инциденты в воздушном пространстве НАТО - от коротких вторжений в Литву до более длительных вхождений в воздушное пространство Эстонии, а также польских перехватов в международных водах.

Например, в октябре Польша поднимала в воздух свои истребители МиГ-29 для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20.

А в сентябре НАТО поднимало в небо истребители из-за российского самолета-разведчика, который находился над Балтийским морем.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что страны НАТО собираются сбивать только те российские самолеты-нарушители, которые атакуют их территорию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Балтийское море Минобороны Польши
Новости
На шести направлениях фронта сейчас продолжаются бои: сводка Генштаба
На шести направлениях фронта сейчас продолжаются бои: сводка Генштаба
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну