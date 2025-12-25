Польские истребители ночью перехватили самолет-разведчик РФ

Польские ВВС поднимали боевые самолеты в воздух, чтобы перехватить и сопроводить российский разведывательный борт, который пролетал недалеко от границ польского воздушного пространства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

По информации Оперативного командования Вооруженных сил, в ночное время было зафиксировано проникновение в воздушное пространство Польши объектов с территории Беларуси.

Также в Польше зафиксировали очередное вторжение в свое пространство воздушных шаров из Беларуси.

"После проведения детального анализа было установлено, что это, скорее всего, были контрабандные воздушные шары, которые двигались в соответствии с направлением и скоростью ветра.", - сообщили в командовании.

Также отмечается, что из соображений безопасности полеты гражданской авиации над Подляским воеводством были временно ограничены.