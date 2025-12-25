Польские истребители ночью перехватили самолет-разведчик РФ
Польские ВВС поднимали боевые самолеты в воздух, чтобы перехватить и сопроводить российский разведывательный борт, который пролетал недалеко от границ польского воздушного пространства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
По информации Оперативного командования Вооруженных сил, в ночное время было зафиксировано проникновение в воздушное пространство Польши объектов с территории Беларуси.
Также в Польше зафиксировали очередное вторжение в свое пространство воздушных шаров из Беларуси.
"После проведения детального анализа было установлено, что это, скорее всего, были контрабандные воздушные шары, которые двигались в соответствии с направлением и скоростью ветра.", - сообщили в командовании.
Также отмечается, что из соображений безопасности полеты гражданской авиации над Подляским воеводством были временно ограничены.
Авиация НАТО перехватывает российские самолеты
Напомним, сегодня стало известно, что над Британией было перехвачено несколько бомбардировщиков Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-33.
Также в октябре Польша поднимала в воздух свои истребители МиГ-29 для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20. Это был третий подобный инцидент за неделю.
В сентябре НАТО поднимало в небо истребители из-за российского самолета-разведчика, который находился над Балтийским морем. За два дня до этого, 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и находились там в течение 12 минут.
Кроме того, в Норвегии рассказали, что в текущем году РФ трижды нарушала их воздушное пространство - каждое нарушение длилось от одной до четырех минут.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что страны НАТО собираются сбивать только те российские самолеты-нарушители, которые атакуют их территорию.