В США отреагировали на заявление Зеленского о "дедлайне" для завершения войны

США якобы не называли никакие "дедлайны" для завершения войны России против Украины. Вашингтон хочет, чтобы боевые действия прекратились как можно скорее.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Уитакер напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о планах США завершить войну до конца июня.

"Я не думаю, что это что-то, что Соединенные Штаты выносили на обсуждение… Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны собрались вместе и договорились о мирном соглашении. Мы хотели бы, чтобы это произошло как можно скорее, и мы просто хотим чтобы страдания и убийства в Украине прекратились", - сказал он.

По словам американского дипломата, дедлайны в такой ситуации обычно "очень опасны".

"Мы хотим, чтобы мирное соглашение было заключено. Я думаю, мы просто доведем это до конца, как только все будет готово. Но в конечном итоге обе стороны - россияне и украинцы - должны будут согласиться с любым соглашением, которое будет выработано", - отметил Уитакер.